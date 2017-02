Mit Mittelerde: Schatten des Krieges will Publisher Warner Bros. Interactive so richtig absahnen. Neben dem Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One gibt's bei Release am 24. August 2017 auch eine Gold Edition zu kaufen - für rund 110 Euro! Die enthält den Season Pass mit insgesamt vier (wohl im Laufe des Jahres erscheinenden) DLCs, darunter zwei sogenannte Nemesis-Erweiterungen (integriert neue Ork-Gruppen ins Hauptspiel) und zwei Story-Erweiterungen (fügt neue Missionen hinzu): Die Gold Edition enthält alle DLCs. Quelle: Warner Bros. Interactive

Schlächterstamm (Nemesis)

Banditenstamm (Nemesis)

Galadriels Klinge (Story)

Die Verwüstung Mordors (Story)

Doch damit nicht genug, eine Silber Edition ist wohl für den Verkauf im Ausland gedacht; in der deutschen Pressemitteilung fehlt davon jede Spur. Dafür sind bei Mittelerde: Schatten des Krieges (oder Middle-Earth: Shadow of War) bereits die Pre-Order-Boni bekannt. Wer vorbestellt, erhält folgende Ingame-Vorteile:

Vier legendäre Ork-Champions

Episches Schwert der Herrschaft

Das war es aber immer noch nicht, denn Mittelerde: Schatten des Krieges hat noch ein Ass für besonders zahlungskräftige Käufer im Ärmel. Für den schlanken Preis von 300 Euro gibt's die Mithril Edition. Diese Variante der Collector's Edition enthält die Gold Edition in einer schicken Sammlerbox plus:

Limitierte Statue von 30 cm Höhe: Tar-Goroth-Balrog gegen Carnan-Drache

Magnetischer Ring der Macht

Soundtrack-CD

Mordor-Landkarte aus Stoff

Kollektion exklusiver Lithografien

Stämme-Sticker-Paket

Mithril-Schatzkiste (Ingame-Item)

Die Mithril-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges gibt es zum Preis von knapp 300 Euro zu kaufen. Quelle: Warner Bros. Interactive Mittelerde: Schatten des Krieges wurde für einen Release am 24. August 2017 angekündigt; ein erster Trailer stimmt mit Rendergrafik auf das Action-Adventure im Herr der Ringe-Land Mordor ein. Erste Gameplay-Szenen sollen in einem Video am 8. März zu sehen sein.