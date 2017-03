Die Entwickler von Monolith haben den ersten Gameplay-Trailer aus Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht. Mit einer Laufzeit von mehr als 16 Minuten fällt die Gameplay-Premiere zum neuen Action-Adventure weitaus umfangreicher aus als gedacht. Umso besser: Im unten angehängten Walkthrough mit deutscher Sprachausgabe erhaltet ihr einen ausführlichen Einblick in das neue Mittelerde-Abenteuer. Die im Video zu sehenden Spielszenen setzen wenige Stunden nach dem Spielstart ein und sollen euch mit der Spielmechanik von Schatten des Krieges vertraut machen.





Dabei bestätigt das Gameplay-Video eines der heißesten Gerüchte der vergangenen Tage: In Mittelerde: Schatten des Krieges könnt ihr auf Drachen reiten und Bösewichte aus der Luft bezwingen - etwa, indem ihr ihnen mit einer gewaltigen Feuerfontäne kräftig einheizt. Übrigens: Der im Video zu sehende Carnan-Drache ist in Form einer imposanten Statue auch in der für 300 Euro erhältlichen Mithril Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges enthalten. Abseits der Drachengefechte warten in Schatten des Krieges selbstverständlich wieder erbitterte Nahkämpfe auf euch - zimperlich geht's hier definitiv nicht zur Sache.

Der Nachfolger von Mordors Schatten erzählt die Geschichte von Talion und Celebrimbor weiter, die sich mit einer Armee dem dunklen Herrscher Sauron entgegenstellen. Das aus dem Vorgänger bekannte Nemesis-System wird auch im zweiten Teil zum Einsatz kommen - die Entwickler versprechen jedoch neue Features. Demnach haben eure Handlungen und Entscheidungen nun auch Einfluss auf die gesamte Welt von Mittelerde: Schatten des Krieges, wodurch eine persönliche Spielwelt entstehen soll. Darüber hinaus werden nun Gefolgsleute zum Nemesis-System hinzugefügt, die dem Spieler neue Strategien zur Verfügung stellen. Werft einen Blick auf das nachfolgende Video, um weitere Infos zu erhalten. Mittelerde: Schatten des Krieges ist vom 24. August 2017 an für Xbox One, PC mit Windows 10 (Windows Store und Steam) und Playstation 4 erhältlich.