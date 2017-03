Mirage: Arcane Warfare: Chivalry Medieval Warfare zum Start der Closed Beta kostenlos

Darauf haben Fans des Fantasy-Online-Actionspiels Mirage: Arcane Warfare gewartet: Die Closed Beta hat begonnen und lässt alle, die sich für das Spiel interessieren, vor dem offiziellen Release Probe spielen. Auf der offiziellen Website des Spiels könnt ihr euch für die Closed Beta anmelden.

Das Datum der Veröffentlichung steht ebenfalls fest. Mirage: Arcane Warfare wird am 23. Mai veröffentlicht. Dann könnt ihr euch in einer Fantasywelt in spannenden Multiplayer-Gefechten untereinander mittels Schwert und Magie bekämpfen. Das Spiel macht dabei den Eindruck eines Fantasy-Overwatch. Mirage: Arcance Warfare stellt den "Nachfolger", beziehungsweise ein "Spinoff" des Mittelalter-Actionspiels Chivalry: Medieval Warfare dar.

Dieses dürft ihr euch sogar aufgrund der Ankündigung der Beta von Mirage heute im Verlauf des Tages kostenlos über Steam herunterladen. Dann bekommt ihr schon mal einen guten Eindruck, wie sich Mirage spielen könnte und dürft euch auf mittelalterlichen Schlachtfeldern mit anderen Spielern bekämpfen. Der Download ist aber nur 24 Stunden lang gratis, ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr euch das Spiel zulegen wollt.

Quelle: BluesNews