Minecraft ​in 4K: Windows 10 Edition soll für Xbox Scorpio erscheinen

Im Rahmen der E3 2017 stellt Microsoft mutmaßlich die ersten Spiele für Xbox Scorpio vor - die Konsole soll Ende des Jahres erscheinen. Zu den ersten Spielen zählt offenbar die Minecraft: Windows 10 Edition, wie die Webseite mspoweruser.com von nicht näher genannten Quellen erfahren haben will. Der ursprünglich von Mojang entwickelte Klötzchen-Hit soll von der zusätzlichen Hardware-Leistung der Xbox Scorpio profitieren und auf eine 4K-Auflösung setzen.

Microsoft bereitet Minecraft: Windows 10 Edition unterdessen für das Play-Anywhere-Programm vor, berichtet die Webseite. Spieler zahlen somit ein Mal und erleben das Indie-Abenteuer auf allen Windows-10-Geräten, darunter PC, Xbox One und Xbox Scorpio. Anhand der Universal Windows Platform will Microsoft die Windows-10-Edition des Indie-Hits fit für die Konsolen machen. "Minecraft heißt auf der Xbox One weiterhin Minecraft: Xbox One Edition, die größten Unterschiede liegen im Spiel selbst", schreiben die Redakteure von mspoweruser.com, die die neue Version auf Xbox One bereits ausprobieren durften.

"Die Windows-10-Edition von Minecraft unterscheidet sich sichtbar von der Xbox-One-Edition", führt die Webseite fort und ergänzt, dass unter anderem der Willkommens-Bildschirm und andere Teile des Spiels genauso aussehen würden wie in der Windows-10-Edition. Und weiter: "Weil die Windows-Version bereits Controller unterstützt, gibt es auch keine Probleme, die Version unter Xbox One mit einem Controller zu spielen." Nähere Infos dürften wir zur E3 2017 erfahren. Dann wissen wir auch, ob sich die Gerüchte um ein Minecraft in 4K auf Xbox Scorpio bewahrheiten. Die E3 2017 findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt. Microsofts Pressekonferenz ist für den 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit, angesetzt.

