Minecraft: Story Mode: Starttermin von Season 2 bekannt

Wie gehen die Abenteuer von Jesse im Adventure Minecraft: Story Mode weiter? Das erfahrt ihr ab dem 11. Juli, dann an diesem Tag startet die zweite Staffel der Reihe.

Die neue Season besteht aus fünf Episoden, in welche ihr eure Entscheidungen aus der ersten Staffel übernehmen dürft. Doch auch Neueinsteiger kommen gut zurecht, denn es ist nicht zwingend notwendig, die erste Staffel gespielt zu haben. Season zwei von Minecraft: Story Mode bietet außerdem Telltales interessantes Multiplayer-Feature "Crowd-Play", mit dem sich Freunde und Familie gemeinsam ins Abenteuer stürzen können. Dabei helfen sie, die Richtung der Story von sämtlichen Mobilgeräten mit Onlineverbindung aus voranzutreiben.

Das neue Abenteuer erzählt, wie Jesse und seine Crew zwar die Welt vor dem Wither Storm gerettet haben, doch alte Freundschaften geraten in Vergessenheit und als Jesses Hand in einem mysteriösen Handschuhe stecken bleibt, steht eine weitere Reise an, die voller schwerer Entscheidungen und mindestens einem temperamentvollen Lama steckt.

Staffel 2 wird auf PC, Xbox One, Playstation 4, Mac, iOS und Android-Geräten zum Download zur Verfügung stehen. Im Herbst erscheint außerdem eine Disc-Version im Handel.

Quelle: Pressemeldung