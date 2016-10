Minecraft: Story Mode - Episode 1 jetzt gratis für PC, Konsolen und Mobilgeräte

Telltale Games hat die 1. Episode von Minecraft: Story Mode, untertitelt mit The Order of the Stone, nun auf allen Plattformen gratis zum Download bereit gestellt. Im Trailer zum Free-Release und auch der dazugehörigen Youtube-Beschreibung ist zwar nur die Rede von Konsolen (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One) und Mobilgeräten (Apple iOS, Google Android). Aber auch PC-User kommen kostenlos in den Genuss von The Order of the Stone. Der Bezug ist hier allerdings exklusiv über den Microsoft Store möglich, also nicht via Steam und Co. Damit ist Windows 10 Pflicht.

Minecraft: Story Mode war ursprünglich lediglich auf 5 Episoden angelegt, wie bei Telltale-Titeln (The Walking Dead, Wolf Among Us) bisher meist üblich. Allerdings entschied man sich dann zur Verlängerung um 3 zusätzliche Folgen. Die müssen separat in Form des sogenannten Adventure-Pass erworben werden. Am 28. Oktober erscheint aber auch eine Complete Edition mit allen 8 Episoden im Einzelhandel. Digital wird diese offenbar nicht erhältlich sein. Unseren Test zu Minecraft: Story Mode findet ihr unter dem Link.

Quelle: Telltale