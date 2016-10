Minecraft: Spieler baut über 4 Jahre an eigenem Königreich

Seit über sieben Jahren ist das populäre Klötzchenspiel Minecraft inzwischen bereits auf dem Markt und fördert die Kreativadern von Millionen von Spielern weltweit zutage - einer davon ist User Linard, der offenbar über die Hälfte dieser Zeit mit seinem ganz persönlichen, kolossalen Projekt verbracht hat. Rund viereinhalb Jahre werkelte der Minecraft-Begeisterte eigenen Angaben zufolge nämlich an einer Mincecraft-Karte, die den Namen Kingdom of Galekin trägt, und so ziemlich alles vereint, was das Fantasy-Herz begehrt. Zahlreiche Städte und Niederlassungen verteilen sich über das Areal, es gibt Windmühlen, Flüsse, massive Bäume und ein riesiges Schloss, das über all dem thront.

Wer das riesige, liebevoll gestaltete Privatkönigreich von Linard selbst einmal mit eigenen Augen im Spiel begutachten möchte, kann sich die Karte auf Planet Minecraft herunterladen. Aber Obacht: Wie der Schöpfer selbst schreibt, ist seine Arbeit an dem Projekt offenbar noch lange nicht vollendet - in der Zukunft soll das Kingdom of Galekin durch Updates weiter optimiert und erweitert werden. Linard ist derweil nicht der Einzige, der in Minecraft erstaunliche bis verrückte Kreationen schafft: Erst vor wenigen Wochen hatte ein weiterer Bastler im Spiel einen voll funktionsfähigen GameBoy mit dem beliebten und tatsächlich spielbaren Titel Pokémon Rot entwickelt. Für weitere Neuigkeiten und interessante Beiträge rund um Minecraft haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

Quelle: Planet Minecraft via Kotaku