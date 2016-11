Minecraft: Größtes Konsolen-Update des Jahres erscheint im Dezember

Minecraft-Spieler dürfen sich auf ein umfangreiches Update freuen. Wie Microsoft mitteilt, stehen die neuen Inhalte ab Ende Dezember für Minecraft auf den Konsolen bereit. "Seit wir mit dem letzten Update im Oktober Banner, Rote Bete und Eisbären hinzugefügt haben, hat sich unser Team schwer ins Zeug gelegt, um unser größtes Minecraft-Update für Konsolen in diesem Jahr zusammenzustellen: das Feiertags-Update", kommentiert Jeff Rivait, Minecraft Product Marketing.

Neben den Aktualisierungen für Benutzeroberfläche, Spiel und Tutorials erhaltet ihr auch neue NPCs, Gegenstände, Blöcke und Statuseffekte. Allerdings wolle man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht alle Details verraten - weitere Infos sollen demnächst folgen. Neu sind zum Beispiel die Elytren in Minecraft auf Konsolen. Mit den Flügeln steigt ihr in die Luft auf und schwebt über der Klötzchenwelt. Die Elytren findet ihr in der End-Dimension, die umfangreich überarbeitet wurde. Das Ende bietet nun Endsiedlung, Endschiff, Blumen und Purpurblöcke, die verarbeitet werden können.

Fans von Tränken können fortan aus Drachenatem Verweiltränke brauen, mit denen sich Statuseffekte für Freund oder Feind auf dem Boden platzieren lassen. Mit Glück und Schwebekraft sind auch hier zwei neue Effekte dazugekommen. Hinzu kommen auch zerklüftete Gelände (besonders hohe Berge und Schluchten), mit denen sich die Minecraft-Welten auf PS4 und Xbox One individueller gestalten lassen. Sobald uns weitere Infos zum kommenden Minecraft-Update erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle.