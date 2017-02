Pokémon: Cobalt and Amethyst heißt das nächste große Spiel mit den niedlichen Taschenmonstern, die seit dem mobilen Megahit Pokémon GO wieder in aller Munde sind. Allerdings steht nicht etwa Nintendo beziehungsweise The Pokémon Company hinter dem Release. Pokémon: Cobalt and Amethyst stammt aus der Feder des Hobby-Entwicklerteams Phoenix SC und wurde in Gänze in Minecraft realisiert.

Phoenix SC arbeitete eigenen Angaben zufolge über zweieinhalb Jahre an Pokémon: Cobalt and Amethyst. Beim Blick auf das Ergebnis mag man das glauben. 136 - und zwar vollkommen neue - Pokémon können gesammelt werden. Die ebenfalls in Eigenregie entworfene Storyline soll Unterhaltung für 60 bis 80 Stunden bieten. Die oben erwähnten Rechteinhaber dürften kaum begeistert von Pokémon: Cobalt and Amethyst sein, weshalb ihr euch mit dem Download gegebenenfalls besser beeilen solltet. Folgt hierzu dem Quellenlink unterhalb.

Quelle: Phoenix SC