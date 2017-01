Minecraft: Massive DDOS-Attacken auf Streit zwischen Server-Betreibern zurückzuführen?

Nach dem Angriff auf seine Website im September vergangenen Jahres und der im Oktober folgenden Attacke auf das Internet-Unternehmen Dyn, stellte der Sicherheitsexperte Brian Krebs Nachforschungen an.

Das Mirai-Botnetz, ein Zusammenschluss von Tausenden Geräten des Internets der Dinge, wurde für diese Angriffe genutzt, die zu den stärksten in der Geschichte der DDOS-Attacken zählen. Wie Brian Krebs nun bei seinen Recherchen herausfand, hing zumindest der Angriff auf Dyn mit dem Spiel Minecraft zusammen.

Wer einen Minecraft-Server betreibt, der kann damit bis zu 50.000 US-Dollar im Monat verdienen, wenn die Spieler darauf Geld für Miete und Items ausgeben. Dies führt dazu, dass sich die Betreiber von Minecraft-Servern gegenseitig bekriegen und versuchen, den jeweils anderen Server mittels DDOS-Angriffen lahm zu legen, sodass Betreiber dazu gezwungen werden, für den Schutz der Server den kostenpflichtigen Dienst bestimmter Sicherheitsfirmen in Anspruch zu nehmen.

Wie weitere Recherchen von Brian Krebs ergaben, waren das Ziel der massiven DDOS-Attacken vom vergangenen Herbst Minecraft-Server, die von OHV gehostet wurden. Die Betreiber des Mirai-Botnetzwerks wurden von einem Minecraft-Server-Hoster dafür bezahlt, eine massive Attacke auf die Konkurrenz in Form des erfolgreichen Servers Hypixel zu starten. Hypixel bestätigte gegenüber Brian Krebs, dass sie in besagtem Zeitraum mit einer großen DDOS-Attacke zu kämpfen hatten. Ziel war es, die Kunden von Hypixel so lange zu nerven, bis diese zur Konkurrenz wechseln sollten.

Es scheint also, als wären einige der größten DDOS-Attacken auf Streitigkeiten zwischen den Betreibern von Minecraft-Servern zurückzuführen.

