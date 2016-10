Das deutsche Entwicklerstudio Limbic Entertainment hat am vergangenen Mittwoch über die offizielle Webseite bekannt gegeben, dass Publisher Ubisoft nach über vier Jahren die Partnerschaft beendet hat. Das Team von Limbic veröffentlichte in den letzten Jahren mehrere Spiele aus dem Might & Magic-Universum. Los ging es mit Might & Magic: Heroes 6, das in Zusammenarbeit mit Black Hole Entertainment entstanden ist. Das letzte gemeinsame Projekt war das Add-on "Trial by Fire" für das 2015 erschienene Might & Magic: Heroes 7.

Mit dem Ende der Partnerschaft werden auch in Zukunft keine weiteren Updates für Might & Magic: Heroes 7 veröffentlicht werden: "Nach 4 Jahren enger Zusammenarbeit kommt unsere Partnerschaft mit Limbic Entertainment zu einem Ende. Es werden keine weiteren Updates für den Titel zur Verfügung gestellt. Die Foren werden weiterhin offen bleiben, um euch die Möglichkeit zu geben, euch mit anderen Spielern auszutauschen und eure Kreationen mit der Community zu teilen.", heißt es in der veröffentlichen Meldung des Might & Magic-Teams.

Wie es in Zukunft mit der Reihe Might & Magic weitergehen wird und welche Projekte das Team von Limbic nach dem Ende der Partnerschaft plant, wurde noch nicht bekannt gegeben. Weitere Meldungen zu Might & Magic: Heroes 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Might & Magic