Das Avatar-System für Microsofts Xbox bekommt ein großes Update. Derzeit gibt es beispielsweise für das Äußere zwar einige Optionen, die man ändern kann. Zum Beispiel gibt es in Sachen Kleidung eine relativ große Auswahl. Was aber die Körpermerkmale angeht, gibt es bis auf Haar- und Hautfarbe nur Features, die erst bei sehr genauem Hinsehen Unterschiede erkennen lassen. Im Herbst wird Microsoft nun aber ein komplett neues Avatarsystem für die Xbox anbieten, wie unter anderem Kotaku.com und Gamesradar melden. Die Avatare sehen dabei deutlich feiner ausgearbeitet und "erwachsener" aus.

Aktueller Xbox Avatar auf der Xbox One Quelle: Antonio Funes Die Optionen für Gesichter, Körper und Frisuren sind viel weitreichender, so dass klare Unterschiede erkennbar sind. Zudem gibt es neben der Kleidung auch viel mehr weitere Accessoires und Features, um den Avatar zu individualisieren. Zum Beispiel könnt ihr euren Avatar auch mit einem Rollstuhl, einem Motorrad oder einem Skateboard ausstatten. Weibliche Avatare können einen Babybauch verpasst bekommen. Es wird Sportgeräte, Musikinstrumente und mehr geben, um seine weiteren Hobbies und Interessen per Avatar zu zeigen. Wer will, der kann - wie auch im unten eingebetteten Ankündigungsvideo von Microsoft zu sehen - seiner Avatar-Blondine im Blümchenkleid eine Undercut-Frisur sowie einen Cyberarm verpassen. Die Avatare werden wohl von ihrer Grundausrichtung her weiterhin Freude und Freundlichkeit ausstrahlen und für die Nutzer eine Art kleine, niedliche Version des eigenen Ichs oder einer Wunschperson sein.