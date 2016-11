15 Jahre Xbox: 572.605.554.587 Gamerscore und weitere Zahlen zum Jubiläum

15 Jahre Xbox: Microsoft feiert das Jubiläum seiner ersten Spielekonsole, mit der das Unternehmen am 15. November 2001 erstmals auf den Konsolenmarkt vorstieß, wo es sich inzwischen als feste Größe etabliert hat. Über Xbox Wire hat Microsoft nun angekündigt, das Jubiläum unter dem Hashtag #15YearsOfXbox auf Twitter, Facebook, Instagram und anderen sozialen Kanälen gebührend zu feiern - Spieler sind dazu aufgerufen, ihre schönsten Xbox-Momente mit der Community zu teilen, und spezielle Livestreams zu Halo und Forza zu schauen. Wer den Xbox-Clubs "Celebrate 15 Years of Xbox" und "Halo" folgt, soll außerdem die Möglichkeit haben, hitzige Mehrspielerpartien mit und gegen Microsoft-Mitarbeiter zu bestreiten. Das Unternehmen hat zudem einige interessante Zahlen veröffentlicht, die zeigen, was weltweit so in über 15 Jahren Xbox zusammengekommen ist:

Gesamtspahl der Spieler: 222.468.423

Gesamtzahl gespielter Stunden: 100.539.390.670

Gesamtzahl gespielter Multiplayer-Stunden: 29.000.304.183

Anzahl gesammelter Achievements: 32.667.582.157

Insgesamt gesammelter Gamerscore: 572.605.554.587

Höchster Gamerscore: 1.416.465

Anzahl geschlossener Xbox-Live-Freundschaften: 4.233.891.482

Damit aber noch nicht genug der Festivitäten: Anlässlich des Jubiläums schenkt euch Microsoft digitale Inhalte für zwei ausgewählte Spiele. So sollt ihr in Forza etwa einen 2017 Ford F-150 Raptor geschenkt bekommen, der in festlichem Xbox-Lack daherkommt. Forza-Horizon-VIPs sollen zusätzlich noch mit einem Bonus-Truck beschenkt werden. Halo-Fans dürfen sich derweil über das "15th Anniversary REQ Pack" in Halo 5: Guardians freuen, das nützliche Gegenstände und das Mark IV Gen 1 Rüstungsset enthält. Was ihr dafür tun müsst? Loggt euch einfach bis zum 22. November 2016 ins Spiel ein.

Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer und mehr zur aktuellen Xbox One, der kommenden Xbox One Scorpio und Microsoft im Allgemeinen haltet ihr auch in den nächsten 15 Jahren unsere umfangreichen Themenseite im Blick.

Quelle: Xbox via WCCFTech