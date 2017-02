Microsoft: Smartphones sind Grund warum es kein Xbox-Handheld gibt

Wer hat sich schon mal gefragt, warum es zwar Handhelds von Nintendo und Sony gibt aber keine von Microsoft? Darauf angesprochen erklärte Microsofts Phil Spencer, dass man im Unternehmen davon überzeugt war, Smartphones würden in Sachen mobiles Spielen das Rennen machen. Daher bestand für Microsoft nie die Notwendigkeit, ein Handheld zu entwickeln.

Außerdem stellt Phil Spencer klar, dass es im Bereich Spiele wichtigeres gibt, als sich auf einen "Krieg" zwischen zwei Konsolen zu konzentrieren. Man würde sich nicht in einem Wettrennen befinden. Dies erklärte er als Reaktion auf Berichte, denen zufolge die Playstation 4 die Xbox One bei den Verkäufen in einem Verhältnis 2:1 abhängen würde.

Spencer lobte daneben noch Nintendos neue Konsole Switch und meinte, dass er es fantastisch findet, wie sich Nintendo immer gegen gängige Konventionen stellen würde. Das sei gut für die Spieleindustrie. Auf die Universal Windows Platform angesprochen, sagte Phil Spencer, dass diese viele Apps und Spiele wie Fallout Shelter auf die Xbox One bringen würde. Nur müsste man noch mehr an AAA-Spielen arbeiten. Zwar wäre es jetzt auch einfacher, PC-Spiele auf die Xbox One zu übertragen, wie man an ARK und Astroneer sehen würde, doch hier gäbe es trotzdem noch viel zu tun.

Quelle: Gamespot