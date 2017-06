Microsoft: Windows Store, UWP und PC-Spiele müssen verbessert werden

Microsoft legt derzeit sehr großen Wert auf die Xbox One und will mit der kommenden Konsole Xbox One X eine High-End-Spieleplattform bieten. Doch das Unternehmen ist sich auch bewusst über die Dinge, die derzeit noch nicht so gut laufen.

Laut Microsofts Phil Spencer liegt noch jede Menge Arbeit vor dem Unternehmen, vor allem, was den Windows Store und die Universal Windows Platform angeht. Beispielsweise soll es möglich werden, von verschiedenen Orten aus im Windows Store zu kaufen. Wer beispielsweise Zusatzpakete für Forza kaufen möchte, der soll das direkt im Spiel tun können, ohne extra den Windows Store öffnen zu müssen. Dennoch wird dann über den Store gekauft. Doch man habe trotzdem noch jede Menge zu tun, um einen Status wie Steam, GOG oder Origin zu erreichen.

Auch, was die Universal Windows Platform angeht, liegt noch viel Arbeit vor Microsoft. Denn gerade was Win32-Anwendungen angeht, so sind diese veraltet und es ist schwer, sie an UWP anzupassen. Was PC-Spiele betrifft, so ist sich Phil Spencer auch im Klaren darüber, dass Microsoft hier wieder mehr tun muss. Einen ersten Schritt hat man bei der Ankündigung der Definitive Edition von Age of Empires gesehen. Doch hier muss einfach noch mehr folgen.

Was letzten Endes wann davon umgesetzt wird, werden wir noch sehen.

Quelle: PC Gamer