Microsoft präsentiert neue Headsets und Controller, spricht über Mixed-Reality-Initiative

Während der BUILD-Keynote stellte Microsoft zwei neue Headsets, sowie einen Controller vor. Sie seien Mixed-Reality-Geräte und wären damit fähig, sowohl Virtual- als auch Augmented-Reality anzuzeigen. Die beiden Headsets stammen von HP sowie Acer und würden mit 329 US-Dollar sowie 299 US-Dollar zu Buche schlagen. Entwickler können die beiden Geräte ab sofort vorbestellen.

Darüber hinaus erwähnte Microsoft, dass schon bald Spiele für die Mixed-Reality-Geräte verfügbar wären. Softwareentwickler Alex Kipman versprach, dass man im Rahmen der E3 2017 in Los Angeles mehr über die Mixed-Reality-Initiative zu hören bekommen werde. Auch werde man auf der E3 die ersten Spiele für die neuen Geräte zu Gesicht bekommen. Ob das ganze Konzept für die Xbox One verfügbar sein wird, ist unklar. In der Keynote konnten die Zuschauer jedoch einen kurzen Blick auf eine Anwendung erhaschen, welche das Mixed-Reality-Interface für die Xbox One sein könnte.

Quelle: Dualshockers