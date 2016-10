Microsoft: Misserfolg könnte Xbox Scorpio-Release beschleunigen

Die aktuelle Konsolengeneration ist bei Weitem nicht die erfolgreichste für Konsolenriese Microsoft, der mit seiner Xbox One kommerziell weit hinter den Erwartungen und Konkurrent Sony zurückgeblieben ist - und das selbst im eigenen Heimatland, den USA. Gegenüber dem Daily Star hat sich Analyst Michael Pachter nun zu der ungewohnten Situation des Windows-Konzerns geäußert: "Ich weiß nicht, ob es Microsoft kümmert, dass sie auf dem zweiten Platz sind", so Pachter. "Aber ich glaube, es kümmert sie, dass sie 20 Millionen Einheiten weniger verkaufen als sie sollten. Es muss eben einen Gewinner und einen Verlierer geben. Wenn Gewinner und Verlierer 100 Millionen vs. 90 Millionen Verkäufe zu verzeichnen hätten, würde das niemanden interessieren, denke ich."

Doch der Analyst fährt fort: "Wenn das Ergebnis allerdings 100 Millionen vs. 50 Millionen ausfällt, dürfte das Microsoft sehr wohl interessieren, denn wenn es da insgesamt 150 Millionen verkaufte Konsolen gibt, wissen sie, dass sie wenigstens die Hälfte davon erreicht haben sollten. Ich denke, das ist das Problem mit dem zweiten Platz, und ich denke, Microsoft hat ein Minderwertigkeitsgefühl, weil sie so weit zurückliegen. Sie liegen in den USA zurück, was nie zuvor passiert ist - damit haben sie nicht gerechnet", so Pachter. Die einzige Möglichkeit, wieder Marktanteile wett zu machen, liege in einer früher als angekündigten Veröffentlichung der Xbox One Scorpio. Entgegen Sonys Konkurrenzprodukt, der PlayStation 4 Pro, soll die leistungsstärkere Xbox nach aktuellen Informationen nämlich erst spät im Jahr 2017 auf den Markt kommen.

Dabei dürfte es interessant sein, zu sehen, ob Microsoft mit der neuen Konsole aufholen können wird. Der Konzern selbst hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten alle Mühe gegeben, zu verkünden, dass es sich bei der Scorpio um ein Premium-Produkt handeln werde - dieses soll preislich zwar nicht in völlig unbekannte Dimensionen vorstoßen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach aber in jedem Fall teurer sein als die für 399 Euro angekündigte PS4 Pro. Immerhin mit der Xbox One Slim scheint Microsoft nach eigenen Angaben kürzlich ein großer Verkaufserfolg gelungen zu sein. Für weitere Neuigkeiten rund um den Konzern und die Xbox One Scorpio haltet ihr auch weiterhin unsere verlinkten Themenseiten im Auge.

Quelle: The Daily Star via Gamepur