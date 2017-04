Microsoft: Emulatoren jetzt im Windows Store verboten

In jüngster Zeit kam es immer wieder zu Verwirrung, was das Angebot von Emulatoren im Windows Store angeht. So erschien beispielsweise der NESbox Universal Emulator über den Windows Store, wurde dann aber entfernt.

Dasselbe passierte mit dem Nintendo-64-Emulator Win64e10. Die Ersteller dieser Software wussten nicht, ob es nun erlaubt ist, die Programme über den Store anzubieten oder nicht. Das bisherige Regelwerk sah kein explizites Verbot vor - das neue dagegen schon. Denn am 29. März stellte Microsoft neue Regeln für den Windows Store vor.

Laut diesen ist es jetzt nicht mehr erlaubt, Emulatoren bestehender Spielsysteme wie von Nintendo oder Sega anzubieten. Damit gibt das Unternehmen im Prinzip den Herstellern von Konsolen nach, die Emulatoren alles andere als gern sehen. Besonders Nintendo sieht dies sehr kritisch und setzt Emulatoren mit Softwarepiraterie gleich. Doch die Ersteller der Software sehen ihre Werke auch als eine Möglichkeit an, die größtenteils älteren Spiele für die Nachwelt zu erhalten.

Da es nun keine Emulatoren im Windows Store geben darf, sind die Programme im Prinzip von der Xbox One und mobilen Windows-Geräten ausgeschlossen.

Quelle: Kotaku