Xbox Play Anywhere: Bald mit Spielen von Ubisoft, EA und Co.?

Einmal kaufen, auf Xbox One und Windows-10-PCs spielen: Xbox Play Anywhere klingt vielversprechend. Derzeit beschränkt sich das Angebot allerdings ausschließlich auf Spiele, bei denen Microsoft als Publisher fungiert. In Kürze könnte sich das ändern. Geht es nach Microsoft, umfasst das bei Xbox Play Anywhere zu findende Spieleangebot künftig auch Titel von Publishern wie Electronic Arts, Ubisoft, Activision und Co. Phil Spencer zeigt sich in einem Interview mit der Webseite PC Authority zuversichtlich, dass auch Third-Party-Publisher auf den Zug aufspringen könnten.

Immerhin habe man viele Indie-Entwickler bereits davon überzeugt, dass sie ihre Spiele mit dem Xbox Play Anywhere-Programm einer größeren Zielgruppe anbieten können. Bei Publishern kommen vermutlich noch Zweifel auf, ob sie weniger Gewinn einfahren, wenn sie zwei Spiele zum Preis von einem verkaufen. Spencer sei allerdings davon überzeugt, dass nur wenige Spieler gebe, die ein Spiel wirklich zwei Mal - für PC und Konsole - kaufen. Vielmehr geht es bei Play Anywhere um die Idee, den Käufern einen größeren Nutzen des Spiels zu ermöglichen. "Was man wirklich macht, ist, den Käufern zu ermöglichen, noch mehr Zeit mit dem Spiel zu verbringen", ergänzt Spencer. Der Xbox-Chef denkt daher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch andere Publisher mit an Bord sind. Das komplette Interview lest ihr auf der Webseite von PC Authority. Wie Xbox Play Anywhere funktioniert, lest ihr in unserem großen Special.