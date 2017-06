Xbox One X, Forza 7, Anthem: Alle Infos und Trailer von Microsofts E3-Konferenz

Vor einem Jahr kündigte Microsoft an gleicher Stelle sein Project Scorpio an. Eine deutlich verbesserte Variante der Xbox One mit ausreichend Hardware-Leistung für "echtes 4K-Gaming", wie es der Konzern verspricht. Auf dem Xbox Media Briefing der E3 2017 haben die Redmonder nun endlich alle wichtigen Fakten zur neuen Konsole offengelegt. Zum Preis von 499 US-Dollar erscheint das Gerät Anfang November. Mit beeindruckenden Hardware-Spezifikationen soll die Xbox One X durch nie gesehen Grafikleistung auf einer Konsole überzeugen. Für Nostaligiker erweitert Microsoft aber auch ihr Programm zur Abwärtskompatibilität auf Spiel der ersten Xbox.

Doch nicht nur die neue Xbox stand im Mittelpunkt, sondern auch die Spiele, die die neuen Hardware-Power nutzen sollen. Darunter zum Beispiel Anthem, der neue Titel von Bioware. Um die Power der One X zu demonstieren wurde Forza Motorsport 7 vorgestellt. Dazu gesellten sich weitere Blockbuster wie Assassin's Creed Origins, Metro Exodus, Mittelerde: Schatten des Krieges und State of Decay 2. Aber auch diverese kleinere Produktionen wie Life is Strange, Cuphead, Tacoma und Ori and the Will of the Wisp hatten ihren Auftritt. Alle Infos von der Microsoft-Konferenz lest ihr nachfolgend.



Xbox One X

Das größte Hightlight der Show war natürlich die heiß erwartete Vorstellung der bisher unter Project Scorpio bekannten neuen Konsole. Vorgestellt hat Microsoft mit der Xbox One X die "leistungsstärkste Konsole, die je hergestellt wurde". Erscheinen soll das Gerat am 7. November 2017 zum Preis von 499 US-Dollar. Im Mittelpunkt der Präsentation standen die Hardware-Spezifikationen, die mit einer 6 Teraflop GPU, 12 GB RAM und einer Speicherbandbreite von 326 GB/s durchaus beachtlich sind. Dieses Kraftpaket soll "True 4K" liefern. Nicht nur für Spiele. Dank des eingebauten 4K UHD Blu-Ray-Laufwerks ist die Konsole auch für Kinofans geeignet. Die Xbox One X ist mit allen bisherigen Xbox One-Spielen kompatibel und liefert für diese bessere Performance. Auch wer keinen 4K-TV besitzt, soll mit Supersamplung auf 1080p ebenfalls eine spürbaren Qualitätszuwachs bekommen. Mit sieben Millarden Transistoren in 16nm-Bauweise werkelt in der Box der bisher stärkste Konsolen-Prozessor. Zur Kühlung kommt erstmals eine sogenannte Liquid-cooled Vapor Chamber zum Einsatz. Darüber hinaus hat Microsft ein optimiertes Energiemanagement für alle Komponenten entwickelt. Verpackt ist das alles in einem Gehäuse, dass die Xbox One X zur bisher kleinsten Xbox-Konsole macht.

Xbox Abwärtskompatibilität

Neuigkeiten hatte Microsoft auch für das auf Xbox One sehr erfolgreich laufende Programm zur Abwärtskompatibilität. Rund 380 Spiele der Xbox 360 sind damit bereits auf der Xbox One spielbar. Und nun kündigte der Konzern an, das Programm demnächst auch auf Spiele der Original-Xbox zu erweitert. Den Anfang soll schon bald Crimson Skies machen. Der Startschuss für original Xbox-Spiele auf der Xbox One soll später in diesem Jahr fallen.

Forza Motorsport 7

Als erste Neuankündigung, die zugleich die Power der Xbox One X präsentieren sollte, stellte Microsoft das neue Forza Motorsport 7 vor. Dazu wurde zunächst ein beeindruckender Trailer gezeigt, in dem packenende Rennen in verschiedenen Fahrzeugklassen zu sehen sind. Danach wurde die Showbühne genutzt, um Weltexklusiv erstmals den neuen Porsche 911 GT2RS vorzustellen, der natürlich in Forza 7 auch erstmals virtuell fahrbar sein wird. Das Rennspiel lauft auf der One X in nativen 4K bei 60 Bildern in der Sekunde. Mit lebendigen Umgebungen versprechen die Entwickler die Rennen noch immersiver und dynamischer zu gestallten. So sollen Pfützen zum Beispiel bei Regen mit der Zeit immer größer werden. Auch bei den Autos lassen sich die Macher nicht lumpen. Ganze 700 Fahrzeuge sollen zum Release enthalten sein. Los geht es am 3. Oktober 2017.

Assassin's Creed Origins

Überraschender Weise nahm auch das neue Assassin's Creed auf der Microsoft-PK einen wichtigen Platz ein, noch vor der Ubisoft-Konferenz am nächsten Abend. Mit dem gezeigten Trailer bestätigten sich alle Gerüchte, die in den letzten Wochen zum Spiel aufgetaucht waren. Assassin's Creed Origins spiel im alten Ägypten mit Pyramiden, Mumifizierungen, mysitschen Kreaturen und allem was dazu gehört. In einer ersten Gameplay-Demo wurde der Protagonist Bayek vorgestellt, der durch sein Heimatdorf reitet. Hier ruft er einen Adler herbei, um die Umgebung zu erkunden und sein Ziel auszuspähen. Danach dringt er in bekannter Assassinen-Manier in das Zielgebiet ein. Dabei kommen die gewohnten Klettereinlagen und das Verstecken in hohem Gras zum Einsatz. Außerdem sehen wir einen neuen Sprungangrif mit dem Bogen. Später ist auch der Nahkampf zu sehen, in dem Bayek Schwert und Schild einsetzt. Der Release von Assassin's Creed Origins ist am 27. Oktober 2017.

Playerunknown's Battlegrounds

Nächster Programmpunkt ware Playerunknown's Battleground, das bereits seit einiger Zeit auf dem PC für Furore sorgt. Die Entwickler kündigten an den PvP-Shooter Konsolenexklusiv für die Xbox One zu veröffentlichen. Natürlich inklusive spezieller Verbesserungen für die One X. Erscheinen soll die Umsetzung später in diesem Jahr.

State of Decay 2

Ein weiterer wichtiger Exklusivtitel für Microsoft ist State of Decay 2. Zum Zombie-Koop-Titel zeigten die Entwickler einen Gameplay-Trailer. Darin ist der Kampf mehrerer Spieler gegen Zombiehorden und die wilde Flucht im Auto zu sehen. Später gibt es auch einen Einblick in eine Art Safezone, wo die Spieler mit einem deutlich ausgebauten System wieder selbst Objekte bauen können. Erscheinen soll State of Decay 2 für Windows 10 und Xbox One als Play-Anywhere-Titel im Frühjahr 2018.

Bioware's Anthem in der Gameplay-Premiere

Mit einem kurzen Teaser kündigten Bioware bereits auf der Pressekonferenz von Electronic Arts seine neue Marke an, die bisher nur unter dem Codenamen Dylan bekannt war. Auf der Microsoft-PK folgte nun die volle Präsentation mit ersten Einblicken in das Gameplay. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Freelancers. Gut verpackt in einem mächtgigen Kampfanzug, den sogenanten Javelins, machen sich Spieler gemeinsam auf die feindliche Spielwelt zu erkunden. Für den Kampf gegen verschiedensten Monster und feindliche Wesen stehen je nach Anzug verschiedenste Waffen zu Verfügung. Erscheinen soll das Spiel Anfang 2018.

Viel mehr Spieletrailer