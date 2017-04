Junge Spieler in Australien haben in dieser Woche die Möglichkeit, einen Einblick in die Entwicklung von Videospielen zu erhalten. In Zusammenarbeit mit der Academy of Interactive Entertainment (AIE) hat der australische Microsoft Store in Sydney die sogenannte Xbox Academy ins Leben gerufen. Interessierte haben hier die Chance an verschiedenen, kostenlosen Lehrkursen in den Bereichen Game Design, Game Programming und "Developing games on the Xbox One" teilzunehmen.

Das Programm richtet sich speziell an die Schüler Australiens, die in dieser Woche in die Osterferien starten. Mit der Xbox Academy sollen die jungen Menschen nicht nur mehr über das Thema Entwicklung erfahren, sondern auch einen Überblick über zukünftige Arbeitsplätze in der Branche erhalten. Während der dreistündigen Workshops werden die Schüler mit einem Surface Tablet sowie einer Xbox One S für Entwickler ausgestattet. Als Engine kommt Unity zum Einsatz. Gegenüber GameSpot gab ein Verantwortlicher von Microsoft bekannt, dass in den kommenden zwei Wochen rund 120 Schüler an der Xbox Academy teilnehmen können. Weitere Meldungen zum Thema Microsoft findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot