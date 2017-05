Microsoft auf der E3 2017: Live-Stream zur Xbox-Konferenz am 11. Juni

Microsofts Pressekonferenz zur E3 2017 lässt sich per Live-Stream im Internet verfolgen. Daheimgebliebene erhalten somit die Möglichkeit, alle Neuigkeiten des Xbox-Herstellers aus erster Hand zu erfahren. Der Startschuss fällt am 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit. Als Veranstaltungsort hat der Xbox-Hersteller erneut den Galen Center in Los Angeles gewählt - bereits in den vergangenen Jahren stellte Microsoft hier seine Videospiel-Neuheiten vor. Zu den wichtigsten Programmpunkten auf der Microsoft-Konferenz zur E3 2017 dürfte die Xbox Scorpio zählen, die Ende dieses Jahres auf den Markt kommen soll.

Im Vordergrund der E3 2017-Konferenz von Microsoft dürfte Xbox Scorpio stehen. Quelle: Microsoft Bereits im Vorfeld der Spielemesse kündigte Microsoft an, die auf 4K Gaming ausgelegte Spielekonsole auf dem Media Briefing zur E3 2017 vorstellen zu wollen. "Wir haben die stärkste Konsole für euch entworfen. Wir haben die stärkste Entwicklerplattform für die Erschaffer unserer Industrie kreiert. [...] Wir freuen uns, Project Scorpio und die tollen Spieleerfahrungen der Konsole auf der E3 im Juni zu enthüllen", kommentierte Xbox-Chef Phil Spencer. Anfang April hatte Microsoft die genaue Hardware-Leistung der Xbox Scorpio präsentiert. Auf der E3 dürfte das Unternehmen die noch fehlenden Infos nachreichen. Im Microsoft-Pressekonferenz Live-Stream erfahrt ihr höchstwahrscheinlich Infos zu Preis, Release-Termin und finalen Namen der Konsole.

Zu den möglichen Spielen, die Microsoft auf der Pressekonferenz zur E3 2017 zeigt, zählen Crackdown 3, Sea of Thieves, Tacoma, Cuphead und State of Decay 2. Die eine oder andere Überraschung dürfte ebenfalls zu erwarten sein. Die im Live-Stream vorgestellten Neuheiten werden wir uns im Laufe der Messe-Woche genauer anschauen. Wir sind mit einem Team vor Ort, um euch über alle Ankündigungen und Spielevorstellungen zu informieren - sowohl mit Artikeln als auch Videos. Schaut während der Messetage auf unserer großen Übersichtsseite zur E3 2017 vorbei. Dort laufen alle Neuigkeiten zur wichtigsten Spielemesse des Jahres zusammen. Die E3 findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt. Einen Zeitplan für die Konferenzen zur E3 2017 findet ihr unter diesem Link.

Microsoft auf der E3 2017: Live-Stream zur Xbox Scorpio

Den Live-Stream zur Microsoft-Pressekonferenz schaut ihr euch nachfolgend an. Der Startschuss für die Übertragung fällt am 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit. Wenige Minuten zuvor dürfte die Übertragung starten. Alternativ lässt sich der Stream unter anderem auch über eine Xbox-Konsole verfolgen.



Xbox Scorpio: Konsole soll echtes 4K-Gaming ermöglichen

Anfang April stellte Microsoft die Hardware-Daten der Xbox Scorpio vor. Um natives 4K-Gaming zu ermöglichen, verbaut Microsoft einen x86-Prozessor mit acht Kernen bei einer Taktrate von 2,3 GHz. Als Grafikeinheit kommen 40 Compute-Units bei 1172 MHz zum Einsatz. Den Arbeitsspeicher der Xbox Scorpio gibt der Hersteller mit 12 GB GDDR5 an, bei einer Speicherbandbreite von 326 Gigabyte pro Sekunde. Ein 4K-Blu-ray-Laufwerk ist ebenfalls mit an Bord. Der interne Speicher beläuft sich auf eine Kapazität von 1 Terabyte. Die Gesamt-Performance der Konsole beziffert Microsoft auf 6 Teraflops. Im Live-Stream zur E3-Konferenz von Microsoft dürften wir die Konsole endlich in Aktion erleben.