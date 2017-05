Microsoft: Erste alltagstaugliche Holo-Brille in der Testphase

Microsoft hat eine Brille entwickelt, die sehr viel dünner ist als alle bisherigen Holo-Brillen. Die Spiegel und flüssigen Kristalle, die auf einer Silikon-Fläche aufliegen, passen zusammen in eine alltagstaugliche Brille. Die Elektronik des Gerätes ist bisher jedoch noch zu groß und muss außerhalb der Brille transportiert werden. Obwohl eine so kompakte Größe eigentlich zu unscharfen Bildern führen würde, konnte das Microsoft-Team das Bild korrigieren. So kann der Nutzer ein holographisches Modell durch die Brille erkennen.

Darüber hinaus arbeitete das Team an der Erstellung des Hologramms. Ein spezieller Algorithmus produziert ein Hologramm in Echtzeit. Eye-Tracking sorgt dafür, dass das projizierte Bild an der richtigen Stelle bleibt. Trotz der großen Fortschritte, die das Microsoft-Team mit der Brille bereits gemacht hat: Die Forschung an der Technik lässt nicht zwingend auf ein marktreifes Gerät schließen. Dafür sei die Technik noch zu limitiert. Die Elektronik sei noch zu massiv und müsse außerhalb der Brille gelagert werden. Darüber hinaus könne die Brille nur monoskopische Bilder erstellen. Diese hätten keine Tiefenschärfe. Das Team wird jedoch weiter forschen. Wann die erste Holo-Brille für den Alltag funktionieren, bleibt also weiterhin offen.

Quelle: Microsoft