Microsoft: Dolby Atmos-Support für Windows 10 und Xbox One

Prasselnder Regnen von Himmel, donnernde Erdbeben auf der Oberfläche: Dolby Atmos ermöglicht einen präzisen Klang von jeder beliebigen Position aus. In vielen Kinos ist die 2012 eingeführte Technik bereits Standard. Nun möchte Dolby auch die heimischen Wohnzimmer erobern und verkündet in diesem Zusammenhang eine Partnerschaft mit Microsoft. Irgendwann 2017 sollen Windows 10 PCs und die Xbox One das hochwertige Audiofomat unterstützen. Eine Voraussetzung dafür sind entsprechend zertifizierte Lautsprecher oder Soundbar. Prinzipiell soll der Dolby-Atmos-Klang auch mit jedem beliebigen Stereo-Kopfhörer virtuell ausgegeben werden können, versichert ein Firmensprecher von Dolby.

Blizzards Overwatch unterstützt Dolby Atmos mit all seinen Vorteilen bereits. Der präzise, multidirektionale Klang erlaube das schnelle Lokalisieren von möglichen Bedrohungen sowie der Verbündeten im Spiel. Weitere Details liefert der Trailer am Ende dieser Meldung. Übrigens profitieren nicht nur Games von Dolby Atmos, entsprechende Tonspuren sind auch für viele Kinofilmen anwählbar, die für Blu Ray bzw. UHD-Blu Ray im Handel erhältlich sind. Hierzu zählt beispielsweise der umjubelte Endzeit-Actionspiel Mad Max. Auf der Xbox One ist der Bitstream-Support von Dolby Atmos übrigens ab sofort für Preview-Mitglieder verfügbar. Wie man das Test-Update herunterlädt und aktiviert, verrät die in der Quelle verlinkte Anleitung. Habt ihr eine entsprechende Atmos-Anlage bei euch daheim installiert oder würdet ihr euch eine anschaffen? Nutzt die Kommentarfunktion.

Quelle: Xbox News Wire