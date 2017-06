Nicht nur die Nintendo Switch wird vom japanischen Traditionsunternehmen mit einem neuen Metroid-Spiel bedacht, auch der altehrwürdige Handheld 3DS bekommt auf seine alten Tage noch ein Abenteuer mit der Kopfgeldjägerin Samus Aran spendiert. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Neuentwicklung wie Metroid Prime 4 für die Switch, sondern um ein Remake des Game-Boy-Klassiker Metroid 2 von 1991.

Das heißt: Euch erwartet inhaltlich nichts bahnbrechend Neues, dafür sieht das Spiel natürlich deutlich moderner und detailreicher aus als auf dem Schwarz-Weiß-Bildschirm des Ur-Game-Boy. Gewohnte 2D-Seitenansicht also gepaart mit jede Menge Action, Aliens und Außergewöhnlichem. Auch die Wartezeit hält sich in Grenzen, denn das Spiel erscheint bereits am 15. September 2017 für Nintendo 3DS. Passend dazu erscheinen zwei neue Amiibo von Samus Aran und einem Metroid. Alle weiteren News zur US-Spielemesse findet ihr zusammengefasst auf unserer E3-Themenseite.