Metroid: Samus Returns - Artwork zeigt fantastische Special Edition

Wer zur E3 nach dem Nintendo Spotlight ausgeschalten hat, verpasste eine der heißesten Ankündigungen der US-Spielemesse. Für den Nintendo 3DS erscheint im September Metoid: Samus Returns - ein Remake des Gameboy-Klassikers. Nun ist ein Artwork aufgetaucht, das eine herausragende Special Edition zeigt. Neben den üblichen Soundtracks und Artbooks ist dort auch ein Retro-Steelbook in Form eines Gameboy-Moduls dabei - samt Original-Artwork zum Gameboy-Abenteuer.

Noch hat Nintendo die Legacy Edtion zu Metoid: Samus Returns noch nicht offiziell bestätigt. Auf der E3 2017 hieß es, es soll eine Special Edition geben. Details zu den Inhalten verriet Nintendo bislang allerdings noch nicht. Wir haben bei Nintendo nachgefragt, ob die Legacy Edition auch in Europa erscheint. Was uns zuversichtlich stimmt: Auf dem Artwork ist ein USK-Logo zu sehen. Die Retro-Sonderedition könnte also durchaus in Deutschland erscheinen. Bei den üblichen Online-Händlern haben wir das Paket allerdings noch nicht gefunden.

Quelle: gonintendo.com