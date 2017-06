Ein neuer Metroid-Ableger ist in Form von Metroid Prime 4 für Nintendo Switch in Arbeit - soweit die guten Neuigkeiten für alle Fans der Serie. Jedoch ist die frohe Botschaft nur ziemlich oberflächlich. Außer dem Namen und der Bestätigung hat Nintendo nämlich nichts weiter gezeigt. Das Veröffentlichtungsdatum ist also noch genauso ungewiss wie die Story, die Grafik und alle anderen Inhalte von Samus' neuestem Weltraum-Abenteuer. Ebenso möglicherweise sogar der Entwickler.

Sämtliche Gerüchte sprachen bisher nämlich von den Retro-Studios als federführendem Entwickler-Studio, die schon die ersten drei Metroid-Prime-Teile entwickelten. Wie der in der Spielebranche bekannte Insider Liam Robertson auf Twitter schreibt, soll das Spiel diesmal allerdings von Nintendo selbst mit Hilfe europäischer Unterstützung entstehen. Ob sich dieses neue Gerücht bewahrheiten wird, ist noch offen. Eventuell zeigt Nintendo in seinen Treehouse-Livestreams in den kommenden Tagen noch mehr vom neuen Metroid. Alle weiteren News zur US-Spielemesse findet ihr zusammengefasst auf unserer E3-Themenseite. Alles Wissenswerte zum nächsten Metroid-Abenteuer lest ihr auf unserer Themenseite zu Metroid Prime 4.