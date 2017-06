Charlie Scibetta, Senior Director of Corporate Communications bei Nintendo America, hat in der vergangenen Nacht für viel Aufregung unter den Nintendo-Fans gesorgt. In einem Interview mit der Internetseite VentureBeat sprach der Verantwortliche über kommende Spiele für Nintendo Switch. So sagte er: "Wir haben ein schönes Lineup für dieses Jahr, und nächstes Jahr haben wir weitere große Spiele wie Metroid Prime 4. 2018 dreht sich um Metroid, Kirby, Yoshi und das kürzlich angekündigte Pokémon-Spiel."

Metroid Prime 4 wurde im Rahmen der E3-Präsentation von Nintendo erstmals offiziell angekündigt. Neben einen kleinem Teaser gab das Team jedoch nur einen Hinweis, dass sich der Titel derzeit in der Produktion befindet. Ein Release im kommenden Jahr schien daher nicht wahrscheinlich. Daher sorgte die Aussage von Charlie Scibetta für viel Furore im Internet. Wenige Stunden später reagierte die PR-Abteilung von Nintendo jedoch prompt und korrigierte die Aussage des Mitarbeiters. So meine Scibetta "2018 und darüber hinaus" und nicht nur ein simples "2018".

Fans müssen sich wohl also doch auf einen späteren Release des langerwarteten Metroid Prime 4 für Nintendo Switch einstellen. Ein Release für das unbekannte Pokémon-Spiel steht ebenfalls noch aus. Neue Ableger von Kirby und Yoshi wurden auf der E3 2017 für das kommende Jahr bestätigt. Bereits am 15. September 2017 dürfen sich Metroid-Fans auf den Release von Metroid: Samus Returns für den Nintendo 3DS freuen. Weitere Meldungen zu Metroid Prime 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers