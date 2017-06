Metro: Exodus - Native 4K-Auflösung & HDR auf Xbox One X

Eine der größeren Überraschungen der jüngsten E3 2017 war die Präsentation des Spieles Metro: Exodus im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz. Das Spiel überzeugte Zuschauer weltweit mit markantem Stil und beeindruckender grafischer Präsentation - doch wird das Spiel auch beim Endnutzer schließlich so gut aussehen, wie auf der E3-Bühne?

Während eines Interviews mit Geoff Keighley hat ein Produzent vom Entwickler 4A Games zugegeben, dass das Spiel auf der Microsoft-Bühne nicht auf einer Konsole lief, sondern auf einem PC. Tatsächlich soll es sich bei diesem allerdings um eine Hardware gehandelt haben, die ähnlich stark wie die neue Xbox One X war. Metro: Exodus soll demnach auf der neuen Microsoft-Konsole ganz ähnlich aussehen, in einer nativen Auflösung von 4K laufen und zudem HDR-Unterstützung anbieten. Über die Bildrate, in der das ganze ablaufen soll, schwieg sich der Entwickler dabei noch aus.

Metro: Exodus, der dritte Teil der Endzeit-Reihe, soll sich in seinem "Open World"-Design stark an Stalker anlehnen und im Jahr 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus. Für kommende Informationen haltet ihr auch weiterhin unsere verlinkte Themenseite im Blick.

Via Gameranx