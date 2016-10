Metallica: ​Eingestampftes Spiel hatte Ähnlichkeit zu Mad Max

Vor über einer Dekade - im Jahr 2003 - berichteten wir von einem Spiel, das sich um die US-amerikanische Metal-Band Metallica drehte. Als der Titel im Jahr 2005 eingestampft wurde, hieß es, das Spiel habe den qualitativen Ansprüchen von Publisher Vivendi nicht genügt. Die Betreiber des YouTube-Kanals PotP-Online haben nun ein Video veröffentlicht, das erstmals Gameplay-Material einer frühen Version des Spiels offenbart. "Damage Inc. : Metallica", so offenbar der damalige Titel des Spiels, versprach eine Art Rennspiel mit stark bewaffneten Fahrzeugen zu werden, ganz im Stil der Mad-Max-Filme beziehungsweise der Mad-Max-Spielumsetzung aus dem Jahr 2015. Weitere Inspirationen des für die PlayStation 2, die Xbox und den PC entwickelten Spiels umfassten aus Gameplaysicht Titel wie Twisted Metal, Grand Theft Auto und Vigilante 8, während sich das damalige Entwicklerteam von Black Rock offenbar tonal und visuell an Filmen wie Blade Runner, Waterworld und eben Mad Max orientierte.

Das gezeigte Gameplay offenbart eine sehr frühe Version mit nur minimaler Gegner-KI und fehlender Musikuntermalung. Im Kern von Damage Inc. : Metallica standen offenbar motorisierte Kämpfe mit Autos, die sich anpassen und mit einem breiten Arsenal aus Waffen und Panzerungen ausstatten lassen sollten. In bester GTA-Manier sollte es einen Tag-Nacht-Zyklus und die Fähigkeit geben, aus dem Wagen zu steigen und andere Vehikel zu übernehmen. Für weitere Informationen und Eindrücke zum eingestampften Metallica-Spiel schaut ihr euch einfach das über sieben Minuten lange Video von PtoPOnline unter diesem Artikel an.

Quelle: PtoPOnline via Eurogamer