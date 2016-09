Metal Gear Survive: ​Gameplayvideo mit Negativbewertungen überhäuft

Schon die Enthüllung von Metal Gear Survive, das erstmals ohne das Mitwirken von Metal-Gear-Mastermind Hideo Kojima entsteht, erntete auf der Gamescom im August reichlich Kritik von Fans. Auch nach dem knapp 15-minütigen Gameplaytrailer, der nun im Rahmen der Tokyo Game Show veröffentlicht wurde, ist die Spielerschaft dem Titel offenbar kaum wohlgesonnener. Etwas über 500.000 Aufrufe hat die Videodemonstration nach derzeitigem Stand zu verbuchen - und während offenbar knapp 2.600 Zuschauer recht angetan waren und einen Daumen nach oben gaben, werden die wenigen Befürworter von über 15.000 Leuten überschattet, die wohl alles andere als zufrieden mit dem neuen Metal Gear sind und den Daumen in die Tiefe reckten. Über 85 Prozent derjenigen, die sich zu einer Bewertung hinreißen ließen, blicken dem Spiel also nicht gerade wohlwollend entgegen. Das entsprechende Video seht ihr noch einmal unter diesem Artikel.

Auch Serienschöpfer Hideo Kojima hatte seinem Unverständnis über die neue Richtung von Metal Gear bereits Luft gemacht und sich nicht gerade positiv geäußert. Wie auch Ground Zeroes soll Metal Gear Survive als Begleitspiel zu dem im vergangenen Jahr veröffentlichten The Phantom Pain daherkommen und in einer alternativen Realität stattfinden - im Gegensatz zu früheren Titeln der Reihe setzt Konami dieses Mal aber offenbar vermehrt auf wuchtige Koop-Action. Erscheinen soll das Spiel irgendwann im kommenden Jahr für PC, PS4 und Xbox One. Für weitere Ankündigungen grundlegende Informationen, Bilder und Trailer zu Metal Gear Survive haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.

