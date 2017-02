Lange war es still um eine mögliche Verfilmung von Metal Gear Solid, doch nun hat der Regisseur Jordan Vogt-Roberts im Interview mit Collider ein Statusupdate gegeben. Der Filmemacher wünscht sich nämlich offenbar noch immer eine Umsetzung von Hideo Kojimas Spionagereihe, doch wenn, solle es eben auch richtig gemacht werden. "Metal Gear Solid ist für mich wahrscheinlich die wichtigste Marke auf dem Planeten. Es ist so eine geniale, eigenwillige Arbeit", so der Regisseur, der zuletzt den in diesem Jahr erscheinenden Kong: Skull Island inszenierte. Erst kürzlich soll er Kojima persönlich getroffen haben, deswegen bestätigte er im Interview: "Wir arbeiten an dem Drehbuch."

Vogt-Roberts brachte dabei aber ebenfalls die Wichtigkeit einer werksgetreuen Umsetzung zum Ausdruck: "Ich werde mit allen Mitteln kämpfen, um sicherzugehen, dass das ordentlich gemacht wird. Es ist so einfach, das zu vermasseln, dass ein Studio daraus ein G.I. Joe oder ein Mission: Impossible oder etwas anderes macht, das es nicht ist. Metal Gear Solid muss genau das sein, was es sein muss, nämlich Metal Gear Solid", so Vogt-Roberts weiter, der offensichtlich eine starke Liebe für Kojimas Spielereihe hegt. "[...] Das ist ein Klassiker, eine bahnbrechende Arbeit, nicht nur in Videospielen, sondern in Medien allgemein."

Etwas unsicher gibt sich Vogt-Roberts dabei noch hinsichtlich des angepeilten Gewaltgrads, das natürlich klar vom Filmbudget abhängt - bei einem US-amerikanischen PG-13-Rating sind die Studios dank größerer Zielgruppe für gewöhnlich eher gewillt, ein hohes Budget zur Verfügung zu stellen, als bei einem R-Rating. "Es gibt superbrutale Stellen in Metal Gear, aber die würde ich nicht zwangsläufig als Kernelement bezeichnen, eher den Ton, die Stimmung und die Philosophie, welche die Charaktere zur Schau stellen", so Vogt-Roberts. "[...] Das richtig hinzubekommen, ist viel wichtiger, als an diesem Punkt über eine Altersfreigabe nachzudenken [...]."

Für das gesamte Interview und weitere Aussagen zum Metal-Gear-Solid-Film lest ihr das Interview mit Collider.

Quelle: Collider via Gamespot