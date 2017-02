Megaupload: Urteil gefällt - Kim Dotcom darf an die USA ausgeliefert werden

In den vergangenen Monaten kämpfte der deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom (bürgerlich: Kim Schmitz) gegen eine drohende Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Nun hat das oberste Gericht in Neuseeland eine entsprechende Auslieferung genehmigt. Die USA werfen dem 43-Jährigen mehrere Straftaten - darunter Urheberrechtsverletzungen und Geldwäsche - vor. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Kollegen Mathias Ortmann, Bram van der Kolk und Finn Batato soll Schmitz mit der eingestellten Tauschplattform Megaupload der Film- und Musikbranche Einnahmen in Höhe von einer halben Milliarden US-Dollar verwehrt haben.

Nach neuseeländischem Recht kann Kim Schmitz nicht wegen der Verletzung des Urheberrechts ausgeliefert werden. Aufgrund der Betrugsvorwürfe der Vereinigten Staaten wurde die Auslieferung nun jedoch genehmigt. Die Anwälte von Schmitz haben das Urteil sofort angefochten und werden vor den Berufungsgerichtshof ziehen. In einem Statement bezeichnete der Anwalt Ron Mansfield die Entscheidung als "äußerst enttäuschend" und man werde sich noch nicht geschlagen geben.

Kim Schmitz und seine Anwälte argumentieren, dass die Tauschplattform Megaupload lediglich zur Verfügung gestellt wurde und er nicht für das Verhalten der Nutzer verantwortlich sei. Bei einem möglichen Schuldspruch in den Vereinigten Staaten - wegen Urheberrechtsverletzung, Geldwäsche und Betrug - droht Kim Schmitz eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.

Quelle: Tagesschau