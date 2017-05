Mega Man Legacy Collection: Zweiter Teil der Sammlung geplant?

Wird für Mega Man Legacy Collection wirklich ein zweiter Teil folgen? Ein Eintrag mit dem Namen "Rockman Legacy Collection 2" in einem koreanischen Rating-Board ließ die Herzen von Fans des Retro-Klassikers augenscheinlich höher schlagen - wäre das doch ein klarer Hinweis für eine zweite Mega-Man-Sammlung (Rockman ist der japanische Originalname des Actionhelden). Die 2015 veröffentlichte Mega Man Legacy Collection umfasste Teil eins bis sechs der Kultreihe - also alle Teile der NES-Ära. Natürlich gab es aber noch deutlich mehr Spiele rund um Mega Man. Reichlich Spielraum für weitere Sammlungen also.

In seiner blauen Rüstung muss sich Mega Man im Kampf gegen Dr. Wily und andere Fieslinge seit vielen Jahren Gefahren aussetzen. Denn ursprünlich hatte Dr. Light die Roboter zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit guten Absichten erschaffen - bis der bösartige Dr. Wily einige von ihnen zu seinen Dienern machte, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Mega Man setzte es sich daraufhin zum Ziel, dem Schurken mit seinem größenwahnsinnigen Vorhaben das Handwerk zu legen. Das scheint gar nicht so einfach zu sein: Mega Man kämpft mittlerweile seit 30 Jahren gegen den Professor mit der Sturmfrisur. Ob aus der Gerüchteküche letztendlich wirklich etwas serviert wird, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: Game Rating Board via Playfront