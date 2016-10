Media Markt: Testlauf für Zustellung nach Hause per Lieferroboter

Die Bewohner des Düsseldorfer Stadtgebiets Grafental haben in den kommenden Monaten die Möglichkeit ihre Online-Bestellungen des Elektrofachhändlers Media Markt mit einem Lieferroboter zustellen zu lassen. Für einen Aufpreis von 15 Euro werden Bestellungen innerhalb weniger Stunden im Umkreis von vorerst drei Kilometern an den Zielort gebracht. Aus Sicherheitsgründen wird in der Testphase ein menschlicher Begleiter an der Seite des Roboters sein, um mögliche Probleme zu verhindern.



Der kleine Roboter erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu sechs Kilometern pro Stunde und kann Lieferungen von bis zu zehn Kilogramm im Umkreis von sechs Kilometern ausliefern. In Fußgängerzonen und auf Gehwegen kann der Roboter verschiedenen Hindernissen und Gefahren autonom ausweichen. Insgesamt neun Kameras und Ultraschallsensoren befinden sich im Roboter, der vom Start-Up-Unternehmen Starship Technologies aus Estland entwickelt wurde. In extremen Fällen kann ein Mitarbeiter den Roboter per Fernsteuerung kontrollieren.

Quelle: Media Saturn