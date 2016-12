MechWarrior 5: Single-Player-Actionspiel "Mercenaries" angekündigt!

Mechwarrior Online bietet zwar jede Menge spannende Mulitplayer-Schlachten, Fans der Serie wünschen sich aber schon sehr lange eine Single-Player-Fortsetzung zu Mechwarrior. Und dieser Wunsch wurde erhört.

Während der MechCon 2016 kündigte Piranha Games zur Überraschung der Fans Mechwarrior 5: Mercenaries an. Dabei handelt es sich um ein Single-Player-Actionspiel, das eine Story erzählt, in welcher ihr die Hauptrolle spielt. Im Verlauf der Kampagne wird euer Held in verschiedene Ränge aufsteigen, was allem Anschein nach auch mit der Nutzung unterschiedlicher Mechs verbunden ist. Während der Handlung sollt ihr nicht nur actionreiche Einsätze erleben, sondern zudem durch Entscheidungen die Story beeinflussen. Ihr beginnt als Grünschnabel, der in einen Konflikt gezogen wird, in dem es um die Kontrolle der gesamten Inneren Sphäre geht. Neben den Kampfeinsätzen kümmert ihr euch zudem um den Ausbau und die Reparatur eures Mechs.

Entwickelt wird Mechwarrior 5: Mercenaries von einem zweiten Team bei Piranha Games. Zum Einsatz kommt die Unreal Engine 4, was darauf hindeutet, das keine Assets von Mechwarrior Online übernommen werden, denn das Multiplayer-Spiel basiert auf der CryEngine. Viel mehr wollten die Entwickler noch nicht zum Spiel verraten. Allerdings haben sie bereits einen ersten Teaser gezeigt, der Lust darauf macht, endlich wieder eine Single-Player-Geschichte im Mechwarrior-Universum zu erleben.

Der Releasetermin für Mechwarrior 5: Mercenaries wurde mit 2018 angegeben. Allerdings steht noch nicht fest, für welche Plattformen das Spiel erscheinen soll.

Quelle: PCGamer