Im EA Access Vault ist nun die komplette Mass-Effect-Trilogie verfügbar. Abonnenten können sich ohne Mehrkosten also schon einmal auf den Release von Mass Effect: Andromeda im Frühjahr 2017 vorbereiten. Möglich ist das nicht nur auf PC (via Origin Access), sondern auch auf Xbox One. Electronic Arts und Bioware haben die ursprünglich allesamt noch auf dem Vorgänger Xbox 360 erschienenen Action-Rollenspiele abwärtskomatibel gemacht.

EA / Origin Access ist ein kostenpflichtiger Online-Service von Electronic Arts. Pro Monat werden 3,99 Euro fällig. Die Jahresmitgliedschaft gibt's für 24,99 Euro. Access-Abonnenten können die inzwischen über 35 im Vault enthaltenen Titel kostenlos herunterladen und vollumfänglich spielen. Darunter nicht nur Oldies wie die Mass-Effect-Trilogie, sondern auch Aktuelleres wie Need for Speed oder Plants vs Zombies: Garden Warfare 2. In Kürze werden auch Mirror's Edge Catalyst und Star Wars: Battlefront Aufnahme finden. Daneben winken bei Abo-Abschluss zusätzliche Rabatte und Early-Access zu Neuveröffentlichungen.