Das Ende der Mass Effect-Trilogie ist inzwischen über vier Jahre her, der erste Teil der Serie feierte gerade seinen neunten Geburtstag. Im Zuge der immer näher rückenden Fertigstellung von Mass Effect: Andromeda wünschen sich Fans auch immer wieder eine Neuauflage der Abenteuer von Commander Shepard für die aktuelle Konsolengeneration. Gerüchte über ein Remaster tauchen in letzter Zeit immer mal wieder auf. Von Electronic Arts oder Bioware gab es zu dem Thema in der Vergangenheit widersprüchliche Aussagen. Bei unserem Studiobesuch bei Bioware in Montreal für die Mass Effect: Andromeda-Titelstory in der PC Games 12/16 haben wir daher General Manager Aaryn Flynn auch auf dieses Thema angesprochen.

"Gibt es eine kleine Chance? Ja, es gibt eine kleine Chance", macht der Bioware-Chef ein wenig Hoffnung, dass die Mass Effect-Trilogie vielleicht doch noch grafisch aufgewertet neu veröffentlicht wird. Ob und wann es jedoch soweit sein wird, wollte Flynn natürlich nicht genauen präzisieren. "Hoffnung besteht immer. Wir bleiben wachsam auf der Suche nach einem Weg, den Fans das Erlebnis der Original-Trilogie mit Unterstützung der neuesten Hardware erneut zu liefern. Wir wollen es aber richtig machen und es nicht einfach machen, um sagen zu können, dass wir es gemacht haben", führt der General Manager weiter aus.

Creative Director Mac Walters fügt außerdem noch hinzu, dass der Fokus von Bioware derzeit klar auf Mass Effect: Andromeda liege. Mit einer möglichen Remaster-Umsetzung ist daher vermutlich erst nach der Veröffentlichung des neuesten Teils der Reihe zu rechnen. Wer vor dem Start in die neuen Galaxie die Trilogie noch einmal durchspielen möchte, wird also wohl auf die Originale zurückgreifen müssen. Zumindest Xbox-Spieler können diese durch die Abwärtskompatibilität in unveränderter Form auch auf der Xbox One spielen. Ein Remaster von Mass Effect wäre eine Neuerung für Publisher Electronic Arts. Dieser hatte sich bisher immer gegen Neuauflagen ausgesprochen, weil man seine Entwicklungsressourcen lieber in neue Projekte stecke.