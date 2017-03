Mass Effect: Andromeda: Synchro-Vergleich - Deutsche vs. englische Sprachausgabe

19.03.2017 um 12:15 Uhr Mass Effect: Andromeda im Synchro-Vergleich! In diesem Video stellen wir die deutsche und die englische Sprachausgabe des BioWare-RPGs anhand von verschiedenen Szenen gegenüber. Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März für PC, PS4 und Xbox One. Ab dem 16. März dürfen Interessierte das Spiel aber schon im Rahmen des Origin- bzw. EA-Access-Programms ausprobieren. Die Play-First-Trial-Fassung lässt euch insgesamt 10 Stunden in den Single- und Multiplayer-Modus hineinschnuppern.

