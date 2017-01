Mass Effect: Andromeda - Wichtige Charaktere im Überblick

Mit Mass Effect: Andromeda heißt es nicht nur Abschied von Commander Shepard nehmen. Durch den Neuanfang in einer neuen Galaxie und dem Zeitsprung von 600 Jahren wird euch im vierten Teil der SciFi-Saga ein komplett neuer Cast an Charakteren begegnen. Die Entwickler von Bioware haben bereits bestätigt, dass es kein Wiedersehen mit einer bekannten Figur geben wird. Das wäre vom zeitlichen Ablauf her auch kaum möglich, schließlich brechen die Schiffe bereits nach Andromeda auf, als unsere bekannten Helden und Gefährten noch mit anderen Abenteuern beschäftigt sind.

Da Charaktere aber zu den größten Stärken der Autoren von Bioware gehören, dürfen wir uns wieder auf ein spannendes Aufgebot der unterschiedlichsten Persönlichkeiten freuen. Allen voran natürlich die Familie Ryder, die mindestens durch Vater Alec sowie die Zwillinge Sara und Scott im Spiel vertreten sein wird. Dazu gesellen sich verschiedene Gefährten aus bekannten Völkern wie Kroganer und Turianer. Mindestens einer eurer Begleiter soll außerdem aus den neuen Völkern der Andromeda-Galaxie rekrutiert werden. Dazu gibt es sicher auch wieder verschiedene interessante Charaktere, die nicht direkt zu eurem Team gehören.

In diesem Artikel wollen wir euch einen groben Überblick über einige der wichtigsten Figuren geben, die bisher bekannt sind. Wir versuchen die Aufstellung so aktuell wie möglich zu halten und in den kommenden Wochen entsprechend zu aktualisieren. Bis zur Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda im Frühjahr 2017 wird sich Bioware aber sicher nicht komplett in die Karten schauen lassen.



Scott und Sara Ryder

Sara und Scott Ryder Quelle: Electronic Arts

Die Ryder-Geschwister reisen als junge Scouts mit der Arche Hyperion nach Andromeda. Ihre Erlebnisse stehen im Mittelpunt der Handlung des neuen Mass Effect. Zu Spielbeginn wählt ihr aus, welchen der beiden ihr durch das Abenteuer steuern wollt. Beide sind im Vergleich zu Commander Shepard noch keine gestandenen Helden, sondern müssen sich erst zu solchen entwickeln.

Natürlich steht euch neben den Standard-Modellen auch wieder ein umfangreicher Charakter-Editor zur Verfügung, mit dem ihr die Charaktere nach euren Wünschen anpassen könnt. Auch ihre Vornamen sind nicht fest vorgegeben. Im Verlauf der Handlung übernimmt euer Protagonist die Rolle des sogenannten Pathfinders, der die neue Galaxie erkunden und eine neue Heimat für die Menscheit finden soll. Dabei spielt auch der andere Zwilling weiterhin eine wichtige Rolle. Dieser verschwindet nach eurer Entscheidung für Scott oder Sara nämlich nicht einfach, sondern existiert weiterhin in der Spielwelt.

Alec Ryder

Alec Ryder Quelle: Electronic Arts Auch der Vater der beiden Protagonisten ist Teil der Andromeda Initiative und führt zunächst als Pathfinder die Scouts der menschlichen Arche Hyperion an. In diesem Posten hilft ihm seine langjährige Erfahrung als Weltraum-Forscher. So gehörte Alec zum Beispiel im Jahre 2149 der Expedition von Jon Grissom an, die sich erstmals durch das Charon-Massenportal am Rand des Sonnensystems wagte. Im weiteren Verlauf seiner Karrier absolvierte er erfolgreich die Ausbildung zum N7-Elitesoldat.

Liam

Liam (Er wurde bereits als dunkelhäutige Person beschrieben. Ob er der Charakter auf diesem Bild ist, wurde aber noch nicht bestätigt.) Quelle: Electronic Arts Der ehemalige Polizist gehört ebenfalls zu den Pathfindern und ist damit bereits an Bord der Arche Hyperion ein Kamerad von Ryder. Zusammen erleben sie die erste Landung auf einem fremden Planeten und bewerkstelligen die ersten Herausforderungen, die damit einhergehen. Er wird als junger, enthusiastischer und manchmal auch idealistischer Gefährte beschrieben. Er nimmt seine Pflichten sehr ernst, trägt sein Herz aber auch auf der Zunge. Wenn ihm etwas nicht passt, kann er schnell aufbrausend werden. Dennoch hält er Ryder den Rücken frei, wenn es darauf ankommt. Immerhin setzt er große Hoffnungen in den Erfolg der Andromeda-Mission, in der er die Zukunft der Menschheit sieht.

Cora

Cora gehört ebenfalls bereits an Bord der Hyperion zum Gefährtenkreis von Ryder. Darüber hinaus sind noch keine weiteren Details zur Menschenfrau bekannt.

Peebee

Peebee Quelle: Electronic Arts

Eine Asari, die nicht nur über einen eigenartigen Spitznamen verfügt, sondern sich auch sonst stark von bisher bekannten Vertretern dieses Volkes unterscheidet. War Liara eher eine seriöse Person, wird Peebee dagegen als lebhaft und temperamentvoll beschrieben. Sie ist aber auch eine Einzelgängerin, die am liebsten auf sich allein gestellt das Abenteuer sucht. Ihr Interesse an Andromeda gilt der außerirdischen Technologie, die sie bei jeder Gelegenheit studieren will. Das führt sie schließlich auch in das Team von Ryder. Sie sieht in einer Zusammenarbeit die Möglichkeit, noch mehr fremde Artefakte aufzuspüren. Allerdings ist Teamarbeit ja nicht gerade ihre Stärke. So dürfte ihre Mentalität eines einsamen Wolfs zu interessanten Konflikten führen.

Vetra

Vetra Quelle: Electronic Arts Eine Turianerin, über die bisher nicht viel bis auf ihrem Namen bekannt ist. Die wird sich Ryder als Gefährt anschließen.

Drack

Drack Quelle: Electronic Arts Auch über den Kroganer Drack ist nicht mehr als seine Gefährtenrolle bekannt.

SAM

Ähnlich wie EDI handelt es sich bei SAM um eine künstliche Intelligenz. Allerdings soll diese nicht auf das Schiff begrenzt sein, sondern ein deutlich engeres Verhältnis zum Protagonisten haben. Wie genau wir uns das vorzustellen haben, ist bisher nicht näher erklärt worden.

Jien Garson

Jien Garson Quelle: Electronic Arts Jien Garson ist die treibende Kraft hinter der Andromeda Initiative, die von ihr im Jahre 2176 gegründet wurde. Beim Abflug der Schiff im Jahre 2185 führt Garson die Expedition auf die beschwerliche Reise in eine ungewisse Zukunft. Als führendes Mitglied reist sie mit der Nexus-Station voraus, um alles für die Ankunft der Archen vorzubereiten.

Sloane Kelly

Sloane Kelly Quelle: Electronic Arts

Kelly ist eine ehemalige Allianz-Soldatin mit einer nahezu makellosen Akte. Sie hatte in ihrer Karriere allerdings einige heftige Auseinandersetzungen mit vorgesetzten Offizieren. Nach dem Betritt zur Andromeda Initiative diente sie auf der zentralen Nexus-Station als Chefin der Sicherheits-Abteilung. Nach der Ankunft in der Andromeda-Galaxie wurde Kelly aus noch unbekannten Gründe von der Nexus verbannt. Auf dem Planeten Kadara gründete sie zusammen mit einigen anderen Ausgestoßenen eine Siedlung. Diese dient für sie und ihre Untergebenen als Stützpunkt für den gnadenlosen Kampf um die knappen Rohstoffe auf dem Planeten.