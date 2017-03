Mit EA Access und Origin Access lässt sich Mass Effect: Andromeda eine Woche vor dem Release der Vollversion spielen. In unserer nachfolgenden FAQ gehen wir auf die wichtigsten Themen zur Testversion ein und klären, welche Inhalte sich in der Trial ausprobieren lassen. In der auf eine Spielzeit von zehn Stunden beschränkten Testversion schnuppert ihr sowohl in die Einzelspieler-Kampagne als auch in den Mehrspieler-Modus des Shooter-Rollenspiels von Bioware hinein.

Die Trial ist auf PC und Xbox One erhältlich. PS4-Spieler schauen unterdessen in die Röhre - für PlayStation 4 gibt es EA Access nicht. Aber keine Sorge: Derzeit arbeiten wir an unserem ausführlichen Test, der verrät, wie gut das Rollenspiel geworden ist. Der Test geht am 20. März online. Damit erfahrt ihr rechtzeitig vor Release, ob sich der Kauf des Weltraumabenteuers lohnt. Behaltet unbedingt auch unsere Themenseite zu Mass Effect: Andromeda im Auge. Denn abseits unseres Tests bereiten wir aktuell auch viele Specials und Videobeiträge vor, die euch auf den Launch des neuen Bioware-Werks einstimmen sollen.

Lesetipp: FAQ zur Vollversion von Mass Effect: Andromeda - das müsst ihr wissen



Auf welchen Plattformen ist die Trial erhältlich?

Die Testversion von Mass Effect: Andromeda lässt sich auf PC und Xbox One spielen. PS4-Spieler müssen auf die Trial verzichten, denn auf der Sony-Konsole ist EA Access nicht verfügbar.

Was benötige ich für die Trial-Version?

Um Zugriff auf die Testversion von Mass Effect: Andromeda zu erhalten, benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei EA Access oder Origin Access. Spieler mit einem aktiven Abo dürfen die Downloads auf PC und Xbox One starten. Eine Mitgliedschaft bei EA Access kostet 3,99 Euro pro Monat. Wahlweise könnt ihr auch ein Abo für ein Jahr abschließen - der Preis liegt bei 24,99 Euro. Die Mitgliedschaften lassen sich über die EA-Webseite jederzeit wieder kündigen. Hinweis: Origin Access lässt sich derzeit für sieben Tage kostenlos testen. Ideal, um Mass Effect auszuprobieren!

Wie lange lässt sich Mass Effect: Andromeda über EA Access spielen?

Die Spielzeit ist auf zehn Stunden begrenzt. Xbox-One-Spieler sollten beachten, das Spiel beim Verlassen tatsächlich zu schließen. Solltet ihr lediglich in das Dashboard wechseln und das Spiel im Hintergrund weiterlaufen, wird das gegebenenfalls eurer Spielzeit angerechnet. Beendet daher die Trial-Version von Mass Effect: Andromeda, indem ihr die Sitzung über die Spielekachel schließt.

Welche Inhalte sind spielbar?

In der zehnstündigen Testversion schnuppert ihr in die Singleplayer-Kampagne und in den Mehrspieler-Modus von Mass Effect: Andromeda hinein. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung teilte Bioware mit, dass die Inhalte der Kampagne in der Trial geschnitten wurden: "Du kannst so viel spielen wie du möchtest, aber [die Trial] ist eingeschränkt (ab einem gewissen Punkt kann die Story nicht fortgesetzt werden, aber man kann weiterhin erkunden oder von vorne beginnen)", erklärten die Entwickler. Inzwischen steht fest: Im Einzelspieler-Modus der Trial lassen sich Prolog, Intro und Mission 1 auf Habitat 7 erkunden. Je nach Spielweise seid ihr damit für anderthalb bis zwei Stunden beschäftigt. Eine Beschränkung für den Multiplayer-Modus gibt's unterdessen nicht: Wer will, kann die gesamte Spielzeit von zehn Stunden auch mit den Online-Gefechten verbringen.

Lesetipp: Mass Effect: Andromeda - Was bisher geschah - die Geschichte der Milchstraße

Lässt sich der Spielfortschritt in die Vollversion übertragen?

Ja. Beim Kauf der Vollversion von Mass Effect: Andromeda dürft ihr euren in der Trial erspielten Fortschritt übertragen. Ihr müsst in der Vollversion also nicht komplett von vorn beginnen.

Gibt es weitere Vorteile mit EA Access?

Neben der Trial von Mass Effect: Andromeda erhaltet ihr mit EA Access beziehungsweise Origin Access auch Zugriff auf die Vault, eine Spielebibliothek mit einer Auswahl von EA-Titeln wie FIFA, Need for Speed und Battlefield. Zusätzlich bekommt ihr als Access-Mitglied einen Rabatt von zehn Prozent beim Kauf digitaler Spiele und Inhalte.

Systemanforderungen für Mass Effect: Andromeda Minimale Systemanforderungen



OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

MEMORY: 8 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11



Empfohlene Systemanforderungen



OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350

MEMORY: 16 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Weitere Artikel zu Mass Effect: Andromeda