Mass Effect: Andromeda FAQ - Preload, Anforderungen, Early Access - Alles auf einen Blick

Mit Mass Effect: Andromeda geht die SciFi-Saga von Bioware endlich in die nächste Runde. Spieler, die über eine Anschaffung des Action-Rollenspiels nachdenken, stehen vor einigen immer wieder gestellten Fragen. Welche Systemanforderungen stellt die PC-Version? Wie viel Daten muss ich auf meine Konsole herunterladen? Welche DLCs sind geplant? Zu welcher Uhrzeit geht es los? Diese und diverse andere Fragen haben wir in dieser FAQ-Übersicht für euch zusammengestellt und beantwortet. Alle wichtigen Informationen zum Release von Mass Effect: Andromeda auf einen Blick.



Release-Termin und Uhrzeit: Wann genau erscheint Mass Effect: Andromeda?

In Deutschland erscheint Mass Effect: Andromeda am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Die digitalen Downloadversionen werden Punkt Mitternacht freigeschaltet.

Was sind die System-Voraussetzungen der PC-Version?

Systemanforderungen für Mass Effect: Andromeda Minimale Systemanforderungen



OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

MEMORY: 8 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11



Empfohlene Systemanforderungen



OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350

MEMORY: 16 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Wie groß ist der Download der digitalen Fassungen?

Digital-Käufer auf der Xbox One müssen sich auf einen Download von rund 43 Gigabyte einstellen. Die PS4 wird sich im selben Rahmen bewegen. Auf dem PC schlägt das Spiel mit rund 55 Gigabyte zu Buche.

Wird es einen Preload geben?

Für die PC-Version soll der Preload am 17. März 2017, um 19 Uhr starten. Das geht aus Informationen hervor, die der Käufer erhält, wenn er das Spiel bei Origin vorbestellt. Auf der Xbox One ist der Preload nach Berichten einiger Spieler bereits jetzt möglich, solltet ihr das Spiel auf dieser Plattform digital erworben haben. Über eventuelle Preload-Möglichkeiten auf der PS4 gibt es bisher keine Angaben.

Was hat es mit Early Access auf sich?

Auf Xbox One und PC bietet Publisher Electronic Arts den Service EA Access beziehungsweise Origin Access an. Für einen festen monaltichen Betrag bekommen die Abonnenten Zugang zu älteren Spielen sowie frühzeitigen Testzugang zu Neuerscheinungen. Für Mass Effect: Andromeda startet dieser frühere Zugang am 16. März 2017. Access-Abonnenten können das Action-Rollenspiel dann zehn Stunden spielen. Die Kampagne ist dabei jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt zugänglich. Der dabei erspielte Fortschritt kann dann aber auch in die Vollversion übernommen werden.

Wird es einen Savegame-Import geben?

Nein. Eure Spielstände aus der Trilogie braucht ihr diesmal nicht bereit halten. Mit Mass Effect: Andromeda beginnen die Entwickler von Bioware ein völlig neue Kapitel ohne den Ballast der Vergangenheit. Bei der Charaktererstellung könnt ihr allerdings festlegen, ob euer Shepard männlich oder weiblich war.

Sind DLCs, ein Season Pass oder Add-ons geplant?

Konkrete Pläne für zukünftige Inhalte haben die Entwickler bislang nicht. Entsprechend wird es auch keinen Season Pass für das Spiel geben. Mit möglichen DLCs wollen sich die Macher nach dem Release beschäftigen. Bioware verfolgt hier also eine ähnliche Strategie wie bei Dragon Age: Inquisition. Zum Release wird es lediglich ein paar zusätzliche Gegenstände für Vorbesteller geben. Mit DLCs wird vermutlich primär der Mehrspieler-Modus erweitert, um diesen mit neuen Karten und Charakteren auszustatten.

Werde ich bekannte Charaktere wiedersehen?

Die Schiffe zur Andromeda-Galaxie brechen während der Ereignisse von Mass Effect 2 auf. Zu dieser Zeit sind alle bekannten Figuren noch mit der Rettung der Milchstraße beschäftigt. Ihr bekommt es in Mass Effect: Andromeda mit einem kompletten neuen Aufgebot an interessanten Charakteren zu tun.

Ist Mass Effect: Andromeda Open-World?

Jain. Die Entwickler von Bioware betonen, dass das Spiel kein klassisches Open-World-Spiel ist. Dennoch werdet ihr Planeten mit sehr großen Karten besuchen, die zum stundenlangen Erkunden einladen. Vergleichbar mit den einzelnen großen Spielabschnitten in Dragon Age: Inquisition.

Was sind die wichtigsten Neuerungen?

Mass Effect bleibt Mass Effect, das war den Entwicklern wichtig. Dennoch haben sie die bekannte Formel weiter ausgebaut. So spielt jetzt wieder die Erkundung eine sehr große Rolle. Dazu haben die Macher riesige Planeten erschaffen, die ihr mit dem Nomad-Rover befahren und erkunden könnt. Verabschiedet hat man sich dagegen vom alten Paragon/Renegade-System. Stattdessen könnt ihr in Dialogen bis zu vier verschiedene Tonarten anschlagen. Auf diese Weise sollt ihr euren Charakter und die Meinung der Personen um euch herum prägen. Neu ist auch die Abkehr vom klassischen Klassensystem. (mehr dazu im nächsten Punkt)

Wie funktioniert das Skill-System in Mass Effect: Andromeda?

Die Entwickler setzen auf offenes Skill-System. Jeder Charakter kann alle Waffen tragen und hat Zugriff auf alle Fähigkeiten und Skillbäume. Wie ihr aktive und passive Skills sowie Waffen kombiniert, bleibt euch überlassen. Die bekannten Klassen gibt es nur noch als sogenannte Profile, die vorgefertigte Skillungen repräsentieren. Diese können je nach Bedarf gewechselt werden. Die Freiheit des Spielers steht dabei im Vordergrund.

Welche Editionen von Mass Effect: Andromeda gibt es?

Das Spiel ist auf PC, PS4 und Xbox One in drei verschiedenen Versionen erhältlich. Die Standard-Edition gibt es für 59,99 Euro (PC) beziehungsweise 69,99 Euro (PS4/Xbox One). Darin sind das Spiel und für Vorbesteller die Deep Space Explorer Armor, ein Nomad Skin sowie ein Multiplayer-Booster-Pack enthalten. Für 69,99 Euro (PC)/79,99 Euro (PS4/Xbox One) erhaltet ihr die Deluxe Edition, die weitere digitale Goodies wie Soundtrack, Casual Outfit und Pet enthält. Darüber hinaus ist für 89,99 Euro (PC)/99,99 Euro (PS4/Xbox One) die Super Deluxe Edition zu haben. Darin sind zusätzliche Multiplayer-Premium-Packs enthalten, die ihr 20 Wochen lang jede Woche erhaltet. Weiter Infos zu den einzelnen Versionen könnt ihr auf der offiziellen Webseite nachlesen.

Muss ich die Vorgänger gespielt haben?

Mass Effect: Andromeda ist vermutlich ein gut geeigneter Zeitpunkt, um neu in die Serie einzusteigen. Die Handlung, die Charaktere und selbst der Schauplatz sind völlig unabhängig von der Trilogie. Kenntnis der Vorgänger ist also nicht zwingend erforderlich. Mass-Effect-Veteranen werden aber dennoch hier und da Anspielungen auf vergangene Ereignisse entdecken.

Welchen Umfang / wie viel Spielzeit wird das Spiel haben?

Bioware wird nicht müde zu betonen, dass Mass Effect: Andromeda das bisher größte Spiel ist, das sie je gemacht haben. Im Mittelpunkt steht die Erkundung mehrerer großer Planeten mit einer offenen Spielwelt. Vergleichbar mit den großen Gebieten von Dragon Age: Inquisition. Im Fantasy-Rollenspiel konnte man ohne Probleme 80-100 Stunden verbringen. Für das neue Mass Effect gibt es bisher keine Anhaltspunkte für die Spieldauer. Wir gehen aber davon aus, dass sie sich mindestens im Bereich von Inquisition bewegen wird.

Gibt es einen Multiplayer-Modus?

Wie bei Mass Effect 3 wird es wieder einen kooperativen Mehrspieler-Modus geben. Bis zu vier Spieler kämpfen auf verschiedenen Karten im Team gegen feindliche NPCs. Dabei müssen verschiedene Ziele erreicht werden. Durch die Kämpfe verdient ihr euch Erfahrungspunkte und Credits, mit denen ihr eure Multiplayer-Charaktere weiter ausbauen könnt.

Funktioniert der Mehrspieler-Modus plattformübergreifend?

Nein, der Mehrspieler-Modus bleibt wie bei Mass Effect 3 nur auf die jeweilige Plattform beschränkt. PC-Spieler können also nicht zusammen mit PS4- oder Xbox One-Spielern in die Schlacht ziehen. Ebenfalls wie beim Vorgänger läuft der Multiplayer außerdem über das Peer-to-Peer-System.

Hat der Multiplayer wieder Einfluss auf die Kampagne?

Einzel- und Mehrspieler-Modus sind bei Mass Effect: Andromeda wieder miteinander verzahnt. Dies soll diesmal jedoch durch eine eigene Meta-Story geschehen, die keinen Einfluss auf den Ausgang der eigentlichen Geschichte hat. Auch sollt ihr in der Lage sein, die komplette Meta-Story zu erleben, ohne jemals selbst den Multiplayer zu spielen. Dazu dienen die sogenannten Strike-Teams, die in beiden Spielmodi auf Mission geschickt werden können.