Nach aktuellem Stand der Dinge soll Mass Effect: Andromeda am Ende von Electronic Arts' aktuellem Fiskaljahr erscheinen, also Ende März 2017. Während die Veröffentlichung von Blockbustertiteln wie Mass Effect stets durch die Fiskalsabschnitte ihrer Herausgeber beeinflusst werden, hat EA CFO Blake Jorgensen nun aber verlauten lassen, dass der Konzern eine weitere Verschiebung des Science-Fiction-Rollenspiels absolut in Betracht ziehen würde, wenn das dem Spiel zuträglich sein würde. "Momentan befindet sich Mass Effect voll in der Spur", so Jorgensen zuversichtlich.

"Das Spiel sieht wunderschön aus. Und im Grunde sind wir zufrieden mit dem Fortschritt. Wie ihr aber gesehen habt, sind wir bereit, Veröffentlichungsdaten anzupassen, wenn wir das für nötig halten, um die richtige Spielererfahrung abzuliefern", erklärte Jorgensen. Wenn das Gameplay nicht so sei, wie sich Entwickler BioWare dies wünsche, könnte das Studio den Titel mit EAs Segen verschieben. Dabei könne es sich um eine Woche, aber auch ohne weiteres um "drei oder vier oder fünf" Monate handeln, so der EA-Verantwortliche. Momentan soll aber noch nicht von einer weiteren Verschiebung die Rede sein - wann das Spiel nun definitiv für PC, PlayStation 4 und Xbox One herauskommt, ist derweil noch unklar, könnte aber kürzlich versehentlich durch Amazon geleakt worden sein. Für weitere Informationen rund um Mass Effect: Andromeda haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

via Gamespot