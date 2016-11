Mass Effect: Andromeda: Das sind die englischen Sprecher von Held(in) Ryder

Um Held(in) Ryder im kommenden Rollenspiel Mass Effect: Andromeda eine passende Persönlichkeit zu verleihen, braucht man auch passende Synchronsprecher. Diese stehen für die englische Version des Spiels fest.

Der männliche Ryder bekommt die Stimme von Synchronsprecher Tom Taylorson, den Gamer vielleicht als Octodad aus dem gleichnamigen Xbox-Spiel kennen. Die weibliche Version von Ryder wird von Fryda Wolff gesprochen. Sie war die Stimme der "Information" in Street Fighter 5 und sprach Boulgakov im Action-Rollenspiel The Technomancer. Über die deutschen Sprecher ist bisher allerdings noch nichts bekannt.

Bioware hat aber schon einen neuen Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der auch in deutscher Version vorliegt. Vielleicht hört man hier schon einige der Stimmen, der auch im finalen Spiel vorkommen werden.

Am heutigen N7 Day dürft ihr mit noch weiteren Details rund um das Rollenspiel Mass Effect Andromeda rechnen, welches im kommenden Jahr für PC, Playstation 4 (Pro) und Xbox One erscheint. Behaltet daher am besten unsere Themenseite rund um Mass Effect: Andromeda im Auge.

Quelle: Twitter