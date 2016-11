Mass Effect: Andromeda nicht als Trilogie angelegt, mit abgeschlossener Storyline

Laut Marc Walters, Creative Director bei Bioware, wird Mass Effect: Andromeda eine in sich abgeschlossene Storyline bieten. Dementsprechend dürfte es am Ende auch keinen fiesen Cliffhanger oder Ähnliches geben. Das bedeute, so Walters weiter, aber nicht, dass es nicht auch durchaus eine oder mehrere Fortsetzungen geben könnten, die ebenfalls unsere Nachbargalaxie als Schauplatz verwendeten. Nur würden diese dann eben wiederum ihre ganz eigene Geschichte erzählen.

Bei Mass Effect 1 bis 3 war das bekanntlich anders. Die Original-Trilogie war von Beginn an als solche angelegt. Es gab nur einen (Haupt-) Erzählstrang. Und auch der Protagonist war immer ein und derselbe, nämlich Commander Shephard. In Mass Effect: Andromeda übernimmt der Spieler die Kontrolle über Ryder, einen noch unerfahrenen Rookie und interstellaren Noname. In einem potentiellen Mass Effect: Andromeda "2", das wohl kaum so heißen wird, könnte es also wieder bei Null losgehen. Weitere News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.

Quelle: GameInformer via Gamespot