Mass Effect: Andromeda: Multiplayer-Punkte kosten bis zu 90 Euro

Am 23. März erscheint Biowares neues Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda und wird neben dem Single-Player-Part auch einen Multiplayer-Modus bieten. Dieser ist im Gegensatz zu Mass Effect 3 aber nicht relevant für die Story. Dennoch werden sich bestimmt viele Spieler in die Gefechte stürzen.

Der Multiplayer-Modus stellt für Bioware und Publisher Electronic Arts auch eine zusätzliche Einnahmequelle neben dem Verkauf des Spiels dar. Wie der Versand Shop To bekannt gibt, werdet ihr euch sogenannte Multiplayer Andromeda Points kaufen können. Diese Punkte stellen die Ingame-Währung dar, über welche ihr "Multiplayer Packs" erwerben könnt, in denen ihr zufällig zusammengestellte Ausrüstung für euren Helden wie beispielsweise Waffen findet. Shop To hat nun auch die Preise (in Pfund) für die Multiplayer Andromeda Points bekannt gegeben:

500 points - £3.95

1020 points - £7.96

2.150 points - £15.95

3.250 points - £24.95

5.750 points - £39.95

12.000 points - £79.96

Wenn ihr euch also 12.000 Punkte zulegen möchtet, dann müsst ihr dafür umgerechnet etwa 90 Euro ausgeben. Wie viel ein Multiplayer Pack kostet, steht momentan noch nicht fest. Es ist aber überdies möglich, die Punkte im Spiel zu verdienen und damit die Multiplayer Packs zu bezahlen. Der Kauf bestimmter Items ist nicht vorgesehen.

In Mass Effect: Andromeda dürft ihr Strike-Teams ausschicken, die Missionen für euch erledigen und könnt diese Aufträge dann auf Wunsch im Multiplayer-Modus selbst spielen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr am 23. März, wenn das Action-RPG für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint.

