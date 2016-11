Mass Effect: Andromeda - Loyalitätsmissionen kehren zurück

Der gestrige "N7 Day" hat Mass-Effect-Fans rund um den Globus mit frischen Informationen rund um das kommende Science-Fiction-Abenteuer Mass Effect: Andromeda versorgt - tatsächlich dürfen sich Fans offenbar auf die Rückkehr eines Features früherer Teile der Reihe freuen: "Loyalitätsmissionen". In einem Interview mit Entwickler Bioware hat die Redaktion von Game Informer herausgefunden, dass sich Spieler auch in diesem Teil wieder Missionen widmen dürfen, die ihre Beziehung zu den Crewmitgliedern ausbauen sollen. Hatten diese in Mass Effect 2 allerdings einen starken Einfluss auf die sogenannte "Selbstmordmission" gegen Ende des Spiels, sollen die Loyalitätsmissionen in Andromeda zwar Spaß machen, diesmal aber nicht so einen starken Einfluss auf den Haupthandlungsstrang haben, wie Biowares Creative Director Mac Walters in einem Interview verriet:

"Im Gegensatz zu Mass Effect 2, wo du eine Loyalitätsmission erledigt hast und dadurch das Ende beeinflusst hat, sind sie dieses Mal wesentlich optionaler. Möchtest du dich ihnen annehmen, nachdem der Hauptweg bestritten wurde, kannst du das tun", so Walters. Tatsächlich sollen die Loyalitätsmission nur einige von vielen Nebenaufgaben darstellen, mit denen sich Spieler in Mass Effect: Andromeda beschäftigen können - darunter diverse Erkundungsaktivitäten und ein Geheimnis um die Ryder-Familie. Wer die Loyalitätsmissionen erledigt, soll nach und nach ein besseres Bild seiner Squadmitglieder erhalten. Für weitere Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Mass Effect: Andromeda haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Game Informer via Dualshockers