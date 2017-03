Bis zur heiß erwarteten Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda ist es nun nur noch eine Woche hin, und während die Bericht erstattenden Medien bereits mit Testversionen bedacht wurden, haben Mitglieder von EA Access ab heute die Möglichkeit, das Spiel in einer eingeschränkten Testversion zu spielen. Doch was da in Form erster Berichte aktuell in die Öffentlichkeit dringt, ist zumindest teilweise eher besorgniserregend bis komödiantisch.

Der Entwickler Bioware hat nach Meinung Vieler nämlich offenbar nicht gerade zufriedenstellende Animationen zustande gebracht - neben einigen Laufanimationen sind es vor allem die toten Augen und leblosen Visagen der Charaktere, aber auch hölzerne Dialoge, die aktuell für reichlich Negativschlagzeilen sorgen. Im Neogaf-Forum posteten Nutzer zahlreiche Beispiele dieser befremdlichen, und wenig zeitgemäßen optischen Präsentation.

Die Person in dieser Zwischensequenz etwa zeigt trotz offensichtlicher Wut in der Stimme kaum eine Regung, und erinnert damit stark an einen Roboter.



More like Mass Effect: Androids because



YOOOOOO pic.twitter.com/K4JdhQ5dcc — Nibel (@Nibellion) 16. März 2017

Der Macher dieses Videos hat die seltsamen Sprechpausen der Figuren genutzt und künstliches Gelächter eingestreut. Da wird eine vermeintlich dramatische Szene in Mass Effect: Andromeda schon mal zur 90er-Jahre-Sitcom:



Ja tatsächlich sahen die Gesichtsanimationen im zehn Jahre alten Erstling der Mass-Effect-Reihe teilweise besser aus als in Andromeda, wie das folgende Video offenbart. Die Betonung sollte hier fairerweise allerdings auf "teilweise" liegen. Für besonders herausragende Gesichtsanimationen war Bioware nämlich noch nie bekannt. Insofern ist es auch keine Überraschung, dass Andromeda technisch hier keine neuen Maßstäbe setzt. Bioware-Spiele glänzten durch andere Qualitäten.



Da es sich bei den Ausschnitten definitiv um Bilder aus der fertigen Version des Spiels handelt, ist nicht davon auszugehen, dass sich an den zweifelhaften Animationen noch etwas ändern wird - von den mitunter hölzernen Dialogen ganz zu schweigen. Für Neuigkeiten rund um Mass Effect: Andromeda haltet ihr trotzdem wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Neogaf via VG24/7