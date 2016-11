Mass Effect: Andromeda: Gameplay-Weltpremiere im Dezember bei den Game Awards

So cool der heute veröffentlichte Trailer zum Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect Andromeda auch ist, echtes Gameplay zeigt er nicht. Die Fans würden aber gerne wissen, wie sich das Spiel denn nun spielt.

Wie sieht das HUD aus, wie das Inventar? Wie werden die Dialoge ablaufen? Außerdem wollen Fans wissen, wie groß die Areale sind oder ob wir uns durch Schlauchlevels bewegen werden. Ebenfalls interessant ist, wie die Quests ablaufen und was sich gegenüber den Vorgängern am Kampfsystem getan hat. Auch das Partysystem ist für viele Spieler interessant.

Zu all dem gab es bisher noch nichts zu sehen, höchstens einige Andeutungen in den bisher veröffentlichten Trailern. Und obwohl heute der N7 Day ist, will sich das Entwicklerstudio Bioware einige Asse im Ärmel bewahren. Denn erstes echtes Gameplay zeigt das Entwicklerstudio erst am 1. Dezember während der "The Game Awards". Dann werden hoffentlich die meisten der Fragen rund um das Gameplay beantwortet.

Auch ein offizielles Releasedatum ist Bioware noch schuldig. Im aktuellen Trailer wird lediglich Frühjahr 2017 genannt. Doch, welcher Monat und welcher Tag, das verschweigt Bioware noch. Auch diese Information wird sich das Studio wohl für eine andere Gelegenheit aufheben. So baut man bis zum Release konstant Spannung auf.

Fakt ist, dass Mass Effect Andromeda für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen wird. Bioware unterstützt sogar die höhere Leistung der Playstation 4 Pro und wird auf Sonys neuer Konsole eine 4K-Auflösung bieten.

Quelle: Twitter