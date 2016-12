Wann genau Mass Effect: Andromeda erscheinen wird, ist noch immer unklar - offenbar dürfen wir uns aber bereits auf einen Nachfolger freuen. In einer umfangreichen Video-Diskussion mit Game Informer verriet Creative Director Mac Walters vom Entwickler Bioware nämlich kürzlich, dass Spieler gut daran täten, nach dem Durchspielen von Andromeda ihre Spielstände zu verwahren. "Ich denke nicht, dass es ihnen schaden würde, sie zu behalten", so Walters. "Momentan konzentrieren wir uns auf dieses Spiel, und wie ich schon früher gesagt habe, sehen wir Andromeda durchaus als Serie an. Was wir mit dieser Serie machen, bleibt noch zu diskutieren. Ich glaube, momentan wollen wir daraus keine Trilogie machen, in dem Sinne, das wir eine dreiteilige Geschichte für drei Spiele planen. Kernelemente wie die Pathfinder und die Ryders werden im nächsten Spiel aber wieder auftauchen", kündigt Walters an.

Auch zum bevorstehenden Ende von Mass Effect: Andromeda äußerst sich der Creative Director bereits: Dieses werde "komplex" und "groß und mutig wie das Ende von Mass Effect 1", werde aber abhängig vom Spielstil mehr Variation vorweisen, ähnlich dem Ende von Mass Effect 2. Nach dem kontroversen Abschluss der ersten Mass-Effect-Trilogie sei ein gutes Ende für Andromeda eine der großen Prioritäten für Bioware gewesen. Ferner ließ Walters durchblicken, Andromeda biete zwar einige Anspielungen auf seine Vorgänger, werde sich sonst aber klar von der Original-Trilogie abgrenzen. Für weitere Informationen, kommende Neuigkeiten und mehr rund um Mass Effect: Andromeda haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Game Informer via PC Gamer